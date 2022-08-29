Teknoloji NASAnın 50 sene sonra Aya geri dönüş projesi Artemis ertelendi
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NASA'nın 50 sene sonra Ay'a geri dönüş projesi 'Artemis' ertelendi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Orion Uzay Aracı’nı Ay yörüngesine taşıyacak Artemis görevi çerçevesinde ki Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin fırlatması teknik arıza şüphesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Motorlardan birinde nedeni belirlenemeyen bir sıcaklık sorununun tespit edildiği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
NASAnın 50 sene sonra Aya geri dönüş projesi Artemis ertelendi
Kalkışın 2 Eylül’de yapılacağı öngörülüyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), son Apollo görevinden elli yıl sonra, Artemis 1 görevi ile yeniden Ay'a gidiyor. Yeni uzay aracı Artemis bugün TSİ 15.33 Ay’a gönderilecekti.

NASA’nın yaklaşık 10 yıldan beri üzerinde çalıştığı ve Ay’a insan taşımayı hedefleyen Artemis görevi teknik arıza engeline takıldı.

Orion Uzay Aracı’nı Ay yörüngesine taşımak üzere yerel saat ile 08.33’te Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden havalanması beklenen Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin fırlatması teknik arıza şüphesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Geri sayıma 2 saatten az bir süre kala 4 sıvı yakıtlı motordan birinde fark edilen bir sıcaklık sorununun çözülemediği öğrenilirken, sorunun hidrojen sızıntısından kaynaklanmış olabileceği belirtildi. NASA mühendislerinin muhtemel riskleri belirlemek üzere detaylı inceleme başlattığı kaydedilirken, sorunun giderilmesi halinde yeni fırlatma tarihinin cuma günü olduğu duyuruldu.

Artemis I görevi çerçevesinde 98 metre uzunluk ve 3,99 tonluk itiş gücündeki SLS roketi tarafından Ay’a gönderilmesi planlanan Orion Uzay Aracı’nın 42 gün sürecek görevi süresince gelecekte planlanan insanlı uçuşlar hakkında bilimsel veriler toplaması bekleniyordu.


Hedef Ay’a insan çıkarmak

Nihai hedefi 2025’e kadar insanları Ay yüzeyine döndürmek olan Artemis Ay Programı’nın ilk görevi Artemis I’in başarıya ulaşması halinde 2024’te Artemis II göreviyle gerçek mürettebatlı bir ay uçuşu denemesi gerçekleştirilmesi bekleniyor. 2025 yılında ise Artemis III görevi çerçevesinde 1970’lerden bu yana ilk kez Ay’a insan indirilmesi hedefleniyor.

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NASA’nın yeni Ay roketi rampaya yerleştirildi
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NASA’nın yeni Ay roketi 29 Ağustos’ta planlanan fırlatma öncesinde ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nde bulunan rampaya yerleştirildi.
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Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi ve Orion uzay aracının gerçekleştireceği bir uçuş denemesi olan Artemis I görevi çerçevesinde fırlatılacak roketin yaklaşık 98 metre uzunluğunda ve 3.99 tonluk itiş gücünde olduğu açıklandı.
Title
SLS roketi tarafından Ay yörüngesine gönderilecek Orion insansız uzay aracının 42 gün görevde kalarak benzer bir uçuşun gelecekteki insanlı uçuşları nasıl etkileyebileceğine dair veri toplayacağı bildirildi.<br>
Title
Asıl hedef 2025<br>2025’e kadar insanları Ay yüzeyine döndürmeyi planlayan Artemis Ay programının ilk görevi olan Artemis I’in başarıya ulaşması halinde NASA, Mayıs 2024’te Artemis II göreviyle gerçek mürettebatı bir Ay uçuşunda taşıyacak.<br>
Title
2025 yılında ise Artemis III görevi çerçevesinde 1970’lerden bu yana ilk kez Ay’a insan indirilecek.
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NASA’nın yeni Ay roketi rampaya yerleştirildi
NASA’nın yeni Ay roketi rampaya yerleştirildi
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yeni Ay roketi, 29 Ağustos'ta planlanan fırlatma öncesinde rampaya yerleştirildi.


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