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Teknoloji NASAda çalışan Türk bilim insanı Mars hakkında konuştu
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BİLİM

NASA'da çalışan Türk bilim insanı Mars hakkında konuştu

NASA’da görev yapan Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, Mars hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Mars’a yolculuğunun en az 6 ay süreceğini ve Mars’a giden insanların gezegende 2 yıl kalmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak DHA
Dr. Umut Yıldız'a Ordu Büyük Şehir Belediyesindeki konuşması sonrası plaket verildi.
Dr. Umut Yıldız'a Ordu Büyük Şehir Belediyesindeki konuşması sonrası plaket verildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) görevli Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, 'Uzayda Neler Oluyor' konulu sunumda öğrenciler ve uzay meraklılarıyla bir araya geldi.

Yıldız, yaptığı sunumda, “Dünya şu anda 4,5 milyar yıl yaşında. Size dünyanın ölümü için tarih verebilirim. Dünyanın geride 5 milyar yılı kaldı. Bakın evrenin geriye kalan ömründen söz etmiyorum, dünyadan söz ediyorum. Tabi bu arada biz başka bir şey yaparak dünyanı sonunu getirmezsek" dedi.

Dr. Umut Yıldız

Mars'a gidenler en az 2 yıl yaşamak zorunda

Mars'a yolculuk hakkında da konuşan Yıldız, roketin inşa sürecinin devam ettiğini ve 2 yıl içinde test sürüşünün gerçekleştirileceğini aktardı. Yıldız, “Roketin ucunda 4 kişilik bir kapsül var. Mars'a gidiş minimum 6 ay sürecek. Mars'a gidenler gezegende 2 yıl yaşamak zorunda. Çünkü Mars ile dünya her 26 ayda birbirine yaklaşıyor. Yolculuğun bu döneme denk gelmesi gerekiyor. Canınız istediğinde Mars'a ya da Mars'tan dünyaya dönemezsiniz. Mars'a gitmek isterseniz, 3 kişiyle 3 yıl geçireceksiniz" ifadelerinde bulundu.

Güneşe akın var

Güneşle ilgili çalışmalar kapsamında uzaya 'Parker Solar Probe' isimli bir araç gönderdiklerini dile getiren Dr. Yıldız, “Bu araç güneşe 6,2 milyon kilometre kadar yaklaşacak ve incelemelerde bulunacak. Mars'a gelecek yıl göndereceğimiz araç 2021'de kızıl gezegene iniş yapacak. Bunun en büyük özelliği yaşam araştıracak. Detayları, çizimleri yapıldı. Çok heyecan verici bir olay. Parça toplayacak. Buradan toplanan numunelerin getirilmesi de gündemde" diye konuştu.

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