Teknoloji Nokia 71 tanıtıldı
MOBİL

Nokia 7.1 tanıtıldı! işte fiyatı ve teknik özellikleri

Nokia 7.1 tanıtıldı

HMD Global firması tarafından üretilen Nokia 7.1 resmen tanıtıldı. Android One platformunun yeni üyesi olan cihaz fiyat/performans ürünü olarak değerlendirilebilir.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Nokia 7.1
Nokia 7.1

Çin’de resmen tanıtılan ve bazı özellikleri daha önce sızdırılan Nokia 7.1, Google'ın Android One platformunun en yeni üyesi oldu. Orta seviye bir telefon olan model, kendi kategorisine göre gayet iyi özelliklere sahip.

Orta seviye için iddialı özellikler

Nokia 7.1’in ekranı 5.84 inç büyüklüğünde 2160x1080 piksel çözünürlüğünde. HDR10 desteği sunan bu ekran Gorilla Glass 3 gibi biraz eski bir teknoloji ile korunuyor. Çentikli bir ekran tasarımına sahip olan telefon gücünü Snapdragon 636 işlemcisinden alıyor. Seçimli olarak 3 ya da 4 GB RAM ile gelecek telefonda 32/64 GB depolama seçenekleri ve microSD bellek kartı yuvası da bulunuyor. Nokia 7.1'in bilgisayar ve güç bağlantısı USB Type-C bağlantısı üzerinden yapılıyor. Ek olarak kulaklık için 3.5 mm bağlantı yuvası da bulunan telefonda 3060 mAH pil yer alıyor.

Telefonun ana kamerası dual teknolojisi ile donatılmış. Bu ana kamera 12 Megapiksel f1.8 diyaframlı birinci, 5 Megapiksel ikinci kameraya sahip. Telefonun ön kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlük sunuyor. Telefonun ana kamerasının objektifleri ünlü Alman üretici Zeiss tarafından geliştirmiş.

Nokia 7.1 fiyatı

Android 8.1 Oreo sürümü ile gelen Nokia 7.1'in arka yüzünde ise parmak izi okuyucu yer alıyor. Android 9.0 Pie desteği de alacak olan telefonun ABD fiyatı 349 dolardan başlayacak. Nokia'nın bu modelinin Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

REKLAM

  • Nokia 7.1 teknik özellikleri:
  • Ekran: 5.84 inç Full HD+
  • İşlemci: Snapdragon 636
  • Arka Kamera: 12MP, f/1.8 + 5MP f/2.4
  • Ön Kamera: 8MP, f/2.0
  • RAM: 3 GB / 4 GB
  • Depolama: 32 GB / 64 GB
  • İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
  • Batarya: 3060 mAh

2019 Mercedes-Benz G Serisi Türkiye'de satışa sunuldu
TEKNOLOJİ
2019 Mercedes-Benz G Serisi Türkiye'de satışa sunuldu

Kinimiz daha da arttı

Kinimiz daha da arttı

​Teröristler yola patlayıcı döşedi: 8 asker şehit oldu.
5 yıl içinde 4 ziyaret izni

5 yıl içinde 4 ziyaret izni

​Mursi'nin oğlundan babasının sağlık durumu için çağrı.
Putin Hindistan'da

Putin Hindistan'da

CHP'deortalık karışacak

CHP'deortalık karışacak

​Yerelde istekler başka, teklifler başka.
Tek bir vatan tanırım

Tek bir vatan tanırım

​Kürt vatandaş PKK'ya seslendi: Bu vatanı bölemeyeceksiniz.
Para Politik başladı

Para Politik başladı

​Tvnet'in sahada ilk adresi ise Mısır Çarşısı oldu.
Hakaret ettiiki gol attık

Hakaret ettiiki gol attık

Beşiktaş'ın yıldızı hakkında maç sonu olay açıklama.

1.5 liradankonum atın

1.5 liradankonum atın

​Ekmek zammını geri çekmeyeni şikayet edin.

Şafak şoku!

Şafak şoku!

​Sosyal medyada atıp tutan PKK'lılar paketlendi.
Değerleme hatası'ücretlileri' yaktı

Değerleme hatası'ücretlileri' yaktı

Hata nedeniyle asgari ücretliye fazladan vergi çıktı.
ABD’nin derdi Başika ve Ovaköy

ABD’nin derdi Başika ve Ovaköy

​ABD Sincar'a yeni terörist gruplar yolluyor.
Su zammı dakaldırılsın

Su zammı dakaldırılsın

​Ekmek gibi su fiyatlarına da kar sınırlaması olsun.
Kargu içinsıraya girdiler

Kargu içinsıraya girdiler

​'Kamikaze drone' Kargu'ya yurt dışından yoğun ilgi.
Kaşıkçı gerilimi

Kaşıkçı gerilimi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması kriz oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.