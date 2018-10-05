Nokia 7.1 tanıtıldı

Çin’de resmen tanıtılan ve bazı özellikleri daha önce sızdırılan Nokia 7.1, Google'ın Android One platformunun en yeni üyesi oldu. Orta seviye bir telefon olan model, kendi kategorisine göre gayet iyi özelliklere sahip.

Orta seviye için iddialı özellikler

Nokia 7.1’in ekranı 5.84 inç büyüklüğünde 2160x1080 piksel çözünürlüğünde. HDR10 desteği sunan bu ekran Gorilla Glass 3 gibi biraz eski bir teknoloji ile korunuyor. Çentikli bir ekran tasarımına sahip olan telefon gücünü Snapdragon 636 işlemcisinden alıyor. Seçimli olarak 3 ya da 4 GB RAM ile gelecek telefonda 32/64 GB depolama seçenekleri ve microSD bellek kartı yuvası da bulunuyor. Nokia 7.1'in bilgisayar ve güç bağlantısı USB Type-C bağlantısı üzerinden yapılıyor. Ek olarak kulaklık için 3.5 mm bağlantı yuvası da bulunan telefonda 3060 mAH pil yer alıyor.

Telefonun ana kamerası dual teknolojisi ile donatılmış. Bu ana kamera 12 Megapiksel f1.8 diyaframlı birinci, 5 Megapiksel ikinci kameraya sahip. Telefonun ön kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlük sunuyor. Telefonun ana kamerasının objektifleri ünlü Alman üretici Zeiss tarafından geliştirmiş.

Nokia 7.1 fiyatı

Android 8.1 Oreo sürümü ile gelen Nokia 7.1'in arka yüzünde ise parmak izi okuyucu yer alıyor. Android 9.0 Pie desteği de alacak olan telefonun ABD fiyatı 349 dolardan başlayacak. Nokia'nın bu modelinin Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

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Nokia 7.1 teknik özellikleri:

Ekran: 5.84 inç Full HD+

İşlemci: Snapdragon 636

Arka Kamera: 12MP, f/1.8 + 5MP f/2.4

Ön Kamera: 8MP, f/2.0

RAM: 3 GB / 4 GB

Depolama: 32 GB / 64 GB

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Batarya: 3060 mAh