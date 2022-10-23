Nükleer değil yapay zeka savaşları

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden hatta en yeni uygulamaları ilk kendi alanında uygulayan savunma sanayii yapay zeka yatırımlarını sürekli artırıyor. Özellikle Çin ve ABD’nin başı çektiği ülkeler arasındaki rekabetin hızı çok da uzak olmayan bir gelecekte savaşların insansız teknolojilerle yapılacağını gösteriyor. Savaş teknolojisine yönelik birçok analiz ve haber, gelecekteki savaşların yapay zeka üzerinden yapılacağına odaklanıyor.

TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜĞE DAYALI GÜÇ DENGESİ

Nasıl ki Sanayi Devrimi, topların tüfeklerin yerini tanklara, ağır silahlara bıraktıysa, nasıl yeni teknolojilerin yerine dijital yenilikler kullanıldıysa yapay zeka sistemleri sayesinde de savaşların seyri değişecek. Soğuk Savaş döneminde nükleer güç dengesi, teknoloji çağında yapay zekalar üzerinden yürüyecek. Artık bu teknolojiye sahip olup, silah sanayiine adapte eden ülkelerin öne çıkacağı yeni bir dönemden söz ediliyor.

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OTONOM DRONE AVANTAJI

Bunun yanında Türkiye gibi savunma teknolojilerinde yerlileşme oranını artıran ülkeler de söz konusu yarışta ben de varım mesajını veriyor. İnsan yüzünü tanıyan silahlar, operasyonu yapıp üssüne geri dönen otonom drone’lar, gelişmiş özellikleriyle nokta atışı yapabilen silahlar derken yapay zekayla donatılmış ordulara doğru bir gidişattan söz edebiliriz. ABD, Çin, Güney Kore, Kanada, İsrail ve Rusya gibi örnekler savunma teknolojilerine yapay zekayı entegre etmek için çabalıyor.

MEKANİK ASKERLER ÇAĞINA GİRİYORUZ

Söz konusu uygulamalarla ilgili en önemli tartışma ise ülkelerin savunmalarının gelecekte bu sistemle yapılacağı ve insansız orduların mümkün olabileceği yönünde. Bilim kurgu filmlerinden izlediğimiz sistemlerin hayata geçirilmeye başlanması ise bu yöndeki beklentileri artırmaya yetiyor. Düşman bölgesindeki en ufak hareketi hatta titreşimi algılayabilen makinelerin ilk örneklerini yakın zamanda görebiliriz. Yapay zekanın gideceği en önemli noktalardan biri ise robot askerler olacak. Arama kurtarma faaliyetlerinden, mayın temizlemeye ve hatta çatışma durumunda en önde yer alması planlanan bu öncü kuvvetin gelişmesiyle insanlık tarihi farklı bir noktaya gidecek.

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İHA’LAR YENİ DÖNEMİN ÖNCÜSÜ

Yapay zekanın kontrol ettiği drone’lar, çatışma alanlarını tarayabilecek, olası yaralıları tespit edebilecek. Yapay zekanın kontrol ettiği uçak ve denizaltılar da büyük ülkelerin önemli yatırımları arasında yer alıyor. Bunlar mevcut sensörleri ve algoritmaları sayesinde olası çatışmaları tahmin edip, askeri taktikler verebilecek. Türkiye’nin de öncüsü olduğu İnsansız Hava Araçları (İHA); tarım arazilerinin kontrolü, kıta sahanlığı koruma, ülke sınırlarını koruma, göçmen trafiğini kontrol etme gibi amaçlara hizmet edecek.

ÇİN HAVA SAHASI ONA EMANET

ABD’nin İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), ülkenin gelecekteki operasyonları ve olası afetlerde anlık karar vermesi için yapay zeka geliştirdiğini açıkladı. ABD’li Lockheed Martin’in Convoy Active Safety teknolojisi sayesinde yoğun ateş altındaki tanklarda devreye girecek bir yapay zeka uygulaması söz konusu. Tanklar bu sistemle Her koşulda önünü görebilecek. Çin’in henüz test aşamasında olan hava aracı gücü Sky Hawk tamamlandığında, radarla tespit edilemeyecek ve ülkenin hava sahası yapay zekaya emanet olacak.

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