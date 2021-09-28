OnePlus 9 serisi Türkiye’de satışa sunuldu

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, en gelişmiş amiral gemisi modeli OnePlus 9 Serisi’ni Türkiye’de tüketicilerin beğenisine sundu. OnePlus 9 Serisi'nde en dikkat çeken şey, profesyonel kamera üreticisi Hasselblad ile yapılan ortaklığın ilk ürünü olması. OnePlus’ın yeni amiral gemisindeki kamera sistemi ‘Hasselblad Camera for Mobile’, akıllı telefon fotoğrafçılığına çığır açan birçok yenilik kazandırıyor. Bu yenilikler, şirketin akıllı telefon renk performansı için yeni standardı olan ‘Hasselblad ile Doğal Renk Kalibrasyonu’ ve üstün görüntü kalitesi için birinci sınıf donanımla geliştirildi. OnePlus 9 Serisi ayrıca, en yeni Qualcomm Snapdragon 888 mobil platformu, DisplayMate A+ derecelendirmesine sahip üstün 120Hz Akıcı Ekran 2.0 ekranı ve sektörün sınırlarını zorlayan hızlı şarj çözümleri Warp Charge 65T ve Warp Charge 50W kablosuz şarj desteği ile güçlü bir performansa sahip.
OnePlus 9 5G teknik özellikleri
Ekran: 6.55 inç AMOLED
Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
Bellek: 8 GB
Dahili Depolama: 128 GB
Kamera:
48 MP Ana Kamera
50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera
2 MP Mono Kamera
Ön Kamera
16 MP
Pil: 4500 mAh, 65W hızlı şarj
İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Oxygen OS
Boy x En x Kalınlık: 160 x 74.2 x 8.7 mm
Ağırlık: 192g
Renk: Siyah / Gümüş
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı:
KDV dahil 12.499 TL