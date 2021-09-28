Teknoloji OnePlus9 serisi Türkiyede satışa sunuldu
MOBİL

OnePlus 9 serisi Türkiye’de satışa sunuldu

Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapan OnePlus’ın 9 Serisi tüketicilerin beğenisine sunuldu. Snapdragon 888 mobil platform, 120Hz ekran hızı ve 50W kablosuz şarj desteği ile gelen cihaz 12.499 TL'ye satılacak.

Abdulkadir Önder Yeni Şafak
OnePlus 9 serisi Türkiye’de satışa sunuldu
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Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, en gelişmiş amiral gemisi modeli OnePlus 9 Serisi’ni Türkiye’de tüketicilerin beğenisine sundu. OnePlus 9 Serisi'nde en dikkat çeken şey, profesyonel kamera üreticisi Hasselblad ile yapılan ortaklığın ilk ürünü olması. OnePlus’ın yeni amiral gemisindeki kamera sistemi ‘Hasselblad Camera for Mobile’, akıllı telefon fotoğrafçılığına çığır açan birçok yenilik kazandırıyor. Bu yenilikler, şirketin akıllı telefon renk performansı için yeni standardı olan ‘Hasselblad ile Doğal Renk Kalibrasyonu’ ve üstün görüntü kalitesi için birinci sınıf donanımla geliştirildi. OnePlus 9 Serisi ayrıca, en yeni Qualcomm Snapdragon 888 mobil platformu, DisplayMate A+ derecelendirmesine sahip üstün 120Hz Akıcı Ekran 2.0 ekranı ve sektörün sınırlarını zorlayan hızlı şarj çözümleri Warp Charge 65T ve Warp Charge 50W kablosuz şarj desteği ile güçlü bir performansa sahip.

OnePlus 9 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.55 inç AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

Bellek: 8 GB

Dahili Depolama: 128 GB

Kamera:

48 MP Ana Kamera

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera

2 MP Mono Kamera

Ön Kamera

16 MP

Pil: 4500 mAh, 65W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Oxygen OS

Boy x En x Kalınlık: 160 x 74.2 x 8.7 mm

Ağırlık: 192g

Renk: Siyah / Gümüş

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı:

KDV dahil 12.499 TL

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