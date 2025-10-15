PlayStation Plus Ekim 2025 listesi açıklandı: Bu ay korku ve nostalji bir arada

Sony, Ekim ayında PlayStation Plus kütüphanesini efsane yapımlarla genişletiyor. Silent Hill 2, Until Dawn, Yakuza: Like a Dragon ve Tekken 3 bu ay oyuncularla buluşuyor.





Sony’nin oyun abonelik servisi PlayStation Plus, Ekim 2025 oyun listesini resmen duyurdu. Her ay yeni yapımların eklendiği sistem, bu kez hem nostaljik hem de korku dolu bir seçkiyle karşımıza çıktı. Silent Hill 2 ve Until Dawn gibi ikonik oyunlar, Extra katmanına dahil edilirken; Tekken 3 ise Premium üyelik sahiplerine özel olarak geri dönüyor.





Korku temalı yapımlar öne çıkıyor

Halloween ayına denk gelen Ekim güncellemesinde, korku ve gerilim türü oyunlar ön plana çıkıyor. Yenilenen grafikleriyle Silent Hill 2, PS5 için özel olarak optimize edilmiş sürümüyle geliyor. Aynı şekilde Until Dawn da yeni nesil versiyonuyla bu ay PS Plus Extra kullanıcılarına sunulacak.





Bu iki yapımın yanı sıra, V Rising, As Dusk Falls, Yakuza: Like a Dragon, Poppy Playtime: Chapter 1 ve Wizard with a Gun de Ekim listesine eklendi. Tüm oyunlar 21 Ekim 2025 itibarıyla erişime açılacak.





PlayStation Plus Extra oyunları (Ekim 2025)

Silent Hill 2 | PS5

Until Dawn | PS5

V Rising | PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS5, PS4

Poppy Playtime: Chapter 1 | PS5, PS4

As Dusk Falls | PS5, PS4

Wizard with a Gun | PS5

Premium üyeler için efsane geri dönüyor

PlayStation Plus Premium kullanıcıları ise bu ay Tekken 3 sürpriziyle karşılaşıyor. 1990’ların en sevilen dövüş oyunlarından biri olan Tekken 3, PS5 ve PS4 için yenilenmiş sürümüyle katalogda yerini aldı. Böylece Premium üyelik, klasik oyun koleksiyonunu daha da güçlendirmiş oldu.





Oyunseverlere dolu dolu bir Ekim