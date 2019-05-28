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Teknoloji Qualcomm ve Lenovodandünyanın ilk 5G PCsi
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Qualcomm ve Lenovo’dan dünyanın ilk 5G PC’si

Qualcomm ve Lenovo ‘Project Limitless’ ile daima açık ve bağlı 5G bilgisayarlarla programlamada yeni bir dönem başlatacak. 5G bilgisayar, kablosuz bağlantıda büyük dosyaları indirme ve yollama gibi bant genişliği yüksek görevleri kolaylıkla üstlenebiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lenovo'nun yeni bilgisayarı Qualcomm'un 5G işlemcisinden güç alıyor.
Lenovo'nun yeni bilgisayarı Qualcomm'un 5G işlemcisinden güç alıyor.

Güçlü ve kapsamlı bir teknoloji işbirliğine imza atan Qualcomm ve Lenovo, Tayvan’da düzenlenen COMPUTEX fuarında dünyanın ilk 5G bilgisayarı ‘Project Limitless’ı duyurdu. Project Limitless, 5G bağlantılı bilgisayarlar için özel üretilen ilk 7nm platform olma özelliğine sahip Snapdragon 8cx 5G’den güç alıyor.

Qualcomm Technologies Kıdemli Başkan Yardımcısı Alex Katouzian platformla ilgili “Lenovo’yla işbirliğimiz dönüştürücü PC deneyimleri sunacak. Platformun performansı sayesinde hem tüketiciler hem de girişimler 5G’nin mümkün kıldığı yüksek hızlı ve düşük gecikmeli bağlantıyı deneyimleyebilecekler. Kablosuz bağlantıda büyük dosyaları indirme ve yollama gibi bant genişliği yüksek görevler daha hızlı yapılabilirken; uzaktan depolama da yerel depolama kadar rahat olacak” dedi.

Snapdragon 8cx 5G; performans, pil ömrü ve bağlantı açısından Snapdragon platformunu uç noktalara götürüyor. Multi-gigabit LTE bağlantısı, bir günü aşkın pil ömrü, girişim uygulamaları ve bağlantısıyla kapsayıcı kullanıcı deneyimlerini destekliyor. Aynı zamanda Snapdragon X55 5G modemi de içeren platform sayesinde, orijinal ekipman üreticileri Qualcomm’un arayüzüyle 5G bağlantısını yeni PC’lere getirebilecek.

Category 22’yi entegre eden Snapdragon X55 5G modem günümüzün en hızlı 4G bağlantısı için 2.5 Gbps’ye ulaşan indirme hızı sunuyor. Hemen her bölgede küresel operatörlerin kullandığı tüm bantlarla uyumlu olan platform sayesinde kullanıcılar her daim açık ve bağlı bilgisayarlarıyla dünyanın neredeyse her yerinde bağlantıda kalabilecek. Lenovo’yla 5G etkin Project Limitless işbirliği; Qualcomm’un ürettiği çağ atlatan teknolojilerin en son örneği. Qualcomm ve Lenovo 2020’nin başında kullanıcılarına yeni gelişmeler sunacak.

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