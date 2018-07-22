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Samsung Galaxy Note 9’un fiyatı ve özellikleri belli oldu! İşte tüm detaylar

Samsun Galaxy Note 9’un fiyatı ortaya çıktı

Samsung’un merakla beklenen telefonu Galaxy Note 9'un fiyatı ortaya çıktı. Özellikleri ve başta ekran tasarımı olmak üzere meraklılarının ilgisini çeken Galaxy Note 9, fiyat politikasında bir değişikliğe gitmiyor. İşte herkesin merakla beklediği Samsung Galaxy Note 9’un fiyatı ve özellikleri…

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsung Galaxy Note 9'un tanıtım öncesi fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı.
Samsung Galaxy Note 9'un tanıtım öncesi fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı.

Samsun, Galaxy Note 9'un tanıtımı için tüm gücü ile hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Güney Koreli teknoloji devinin en gözde cihazlarından biri olan Galaxy Note 9’u firma 9 Ağustos'ta Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Ürünün tüm özelliklerinin ortaya çıkacağı bu etkinlik öncesinde ise cihaza ait birçok sızıntı bilgi ortaya çıktı.

Note 9’un fiyatı belli oldu!

Şimdi ise tanıtım öncesi Samsung Galaxy Note 9’un fiyatı ortaya çıktı. Polonyalı site Spider's Web'e yer alan habere göre Note 9’un fiyatı, Note 8’in fiyatı ile aynı olarak. Dağıtımcı firmalardan gelen kaynaklara göre cihazın 6GB RAM ve 128GB depolama alanlı sürümü Polonya'da 995 euro'ya satışa sunulacak.

Satış ve rekabet politikasına 1000 Euro altı bir fiyat bandında ayarlamayı planlayan Samsung, Galaxy X’i satışa sunana kadar tavan fiyat politikasını koruyacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Note 9’un özellikleri!

İşletim sistemi: Android 8.1 (Oreo)

  • Boyutlar: 148.9 x 68.1 x 8.0 mm / 152 gr ağırlık
  • Ekran: 6.4-inç 1440x2960(QHD Super AMOLED ekran
  • İşlemci: Samsung Exynos 9 Series 9810 (8 çekirdek) / Snapdragon 845
  • Grafik işlemci: Mali-G72 MP18
  • RAM: 6GB
  • Depolama alanı:64GB - Arttırılabilir hafıza (256 GB)
  • Arka Kamera: 12-megapiksel f/1.5 OIS, Çift-ton LED flaş, 4K video kayıt
  • Ön kamera: 8 MP f/1.7 diyafram açıklığı / OIS 1440p 30fps video kaydı ve HDR
  • Batarya: 4.000 mAh
  • Diğer Özellikler: Type-C 3.1 bağlantı, Hızlı şarj, Parmak izi okuyucu, İris tarayıcısı, IP68 suya ve toza dayanıklı, Bluetooth 5.0, S Pen

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