Samsun Galaxy Note 9’un fiyatı ortaya çıktı

Samsun, Galaxy Note 9'un tanıtımı için tüm gücü ile hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Güney Koreli teknoloji devinin en gözde cihazlarından biri olan Galaxy Note 9’u firma 9 Ağustos'ta Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Ürünün tüm özelliklerinin ortaya çıkacağı bu etkinlik öncesinde ise cihaza ait birçok sızıntı bilgi ortaya çıktı.

Note 9’un fiyatı belli oldu!

Şimdi ise tanıtım öncesi Samsung Galaxy Note 9’un fiyatı ortaya çıktı. Polonyalı site Spider's Web'e yer alan habere göre Note 9’un fiyatı, Note 8’in fiyatı ile aynı olarak. Dağıtımcı firmalardan gelen kaynaklara göre cihazın 6GB RAM ve 128GB depolama alanlı sürümü Polonya'da 995 euro'ya satışa sunulacak.

Satış ve rekabet politikasına 1000 Euro altı bir fiyat bandında ayarlamayı planlayan Samsung, Galaxy X’i satışa sunana kadar tavan fiyat politikasını koruyacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Note 9’un özellikleri!

İşletim sistemi: Android 8.1 (Oreo)

Boyutlar : 148.9 x 68.1 x 8.0 mm / 152 gr ağırlık

148.9 x 68.1 x 8.0 mm / 152 gr ağırlık Ekran : 6.4-inç 1440x2960(QHD Super AMOLED ekran

6.4-inç 1440x2960(QHD Super AMOLED ekran İşlemci : Samsung Exynos 9 Series 9810 (8 çekirdek) / Snapdragon 845

Samsung Exynos 9 Series 9810 (8 çekirdek) / Snapdragon 845 Grafik işlemci : Mali-G72 MP18

Mali-G72 MP18 RAM : 6GB

6GB Depolama alanı : 64GB - Arttırılabilir hafıza (256 GB)

64GB - Arttırılabilir hafıza (256 GB) Arka Kamera: 12-megapiksel f/1.5 OIS, Çift-ton LED flaş, 4K video kayıt

12-megapiksel f/1.5 OIS, Çift-ton LED flaş, 4K video kayıt Ön kamera: 8 MP f/1.7 diyafram açıklığı / OIS 1440p 30fps video kaydı ve HDR

8 MP f/1.7 diyafram açıklığı / OIS 1440p 30fps video kaydı ve HDR Batarya: 4.000 mAh

4.000 mAh Diğer Özellikler: Type-C 3.1 bağlantı, Hızlı şarj, Parmak izi okuyucu, İris tarayıcısı, IP68 suya ve toza dayanıklı, Bluetooth 5.0, S Pen

TEKNOLOJİ Samsung tanıtamadan piyasaya sürdüler

TEKNOLOJİ Samsung Galaxy Note 9’un görüntüsü ve özellikleri ortaya çıktı