Teknoloji Samsun Valisi Samsunga çağrıda bulundu
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Samsun Valisi Samsung'a çağrıda bulundu

Samsun Valisi Osman Kaymak, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’a Samsun’a yatırım yapması konusunda çağrıda bulundu. Dünya devi Samsun Valisi Osman Kaymak’ın talebini olumlu bulması halinde Samsun büyük bir yatırıma kavuşmuş olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsun Valisi Osman Kaymak
Samsun Valisi Osman Kaymak

Türkiye’nin büyüyen ve gelişen pazarını göz ardı etmeyen Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Türkiye’ye yatırım yapmayı planlıyor. Dünya pazarında lider olan firma, tüm dünyaya büyük ölçüde geliştirdiği teknolojik cihazlarını pazarlıyor. Türkiye’nin stratejik konumunu ve gelişen pazar fırsatlarını değerlendirmek isteyen teknoloji devi ise Türkiye’de yeni yatırımlar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise Güney Kore ile yapılan görüşmeler sonucunda Samsung'un Samsun’a yatırım yapılması konusunda talepte bulundu. Samsung firmasının Samsun’a yatırım yapması için ayrıntılı bir dosya dahi oluşturan Valilik, firmanın Samsun’a yatırım yapması konusunda davette bulundu.

Samsun Subay Gazinosu'nda Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşeliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığı tarafından organize edilen programa katılan Kaymak,Şunları ifade etti:

  • "Samsung firmasına bir dosya hazırlayıp gönderdik. Lütfen gelin Samsun'un yatırım imkanlarından ve avantajlarını tespit edin ve yararlanın, dedik. En son Güney Kore ile hükümetimizin yaptığı görüşmelerde de Samsung'un Türkiye'ye yatırım yapacağını öğrendik. Lütfen Samsung yapacaksa bu yatırımı Samsun'a yapsın. Çünkü Samsun hava, demir, kara ve deniz yolu olmak üzere dört ulaşım aksına sahip nadir illerden birisidir. Samsung buraya gelmesi halinde çok karlı bir yatırım yapacaktır. Eğer Samsung ilimize yatırım yaparsa bundan hem Samsung firması, hem de Samsunlular karlı çıkacaktır diye düşünüyorum"

Samsung’dan ise söz konusu talebe ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Lakin Güney Koreli firma teklife yanıt verirse, bu adım Samsun için büyük bir yatırım fırsatı haline dönüşecek.

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