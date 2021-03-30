Teknoloji Samsung Galaxy A21s için Android 11 güncellemesi dağıtıma çıktı
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Samsung Galaxy A21s için Android 11 güncellemesi dağıtıma çıktı

Samsung, Galaxy S10 ailesinin ardından Galaxy A21s için de Android 11 güncellemesini sunmaya başladı. İlk etapta Güney Kore'de dağıtıma açılan güncellemenin yakında tüm dünyaya yayılması bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung Galaxy A21s için Android 11 güncellemesi dağıtıma çıktı
Android 11

Samsung, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamayla birlikte akıllı telefon güncellemelerinde birtakım düzenlemelere gitti. Hatta birkaç hafta önce Galaxy S10e ve Galaxy S10Plus için Android 11 güncellemesinin dağıtılmasının ardından Galaxy S10 için de aynı sürüm dağıtıma çıktı. Böylece OneUI arayüzü de en güncel sürüme yükseldi.

Son olarak Galaxy A21s için Android 11 güncellemesi yayınlandı. İlk etapta Güney Kore'deki kullanıcılar için sunulan güncellemenin yakında diğer ülkelerde de aktif edilmesi bekleniyor. En güncel sürüme tüm Galaxy A21s'lerin ne zaman ulaşacağı şimdilik net değil. Ama yine de Mayıs'ta artık çok geniş bir kitleye yayılması bekleniyor.

Zamanla Android 11'in daha geniş bir kapsama yayılması bekleniyor.
Zamanla Android 11'in daha geniş bir kapsama yayılması bekleniyor.

Güncelleme neler sunuyor?

Android 11 tarafında bir dizi yeni özellik ve güvenlik güncelleştirmesi geliyor. Doğrudan ekrandan video kaydetme, sohbet bildirimlerini ayıra özel bir yapı, daha güçlü ve kullanışlı medya kontrolleri, tek seferlik izin belirleme ve otomatik sıfırlama gibi ayrıntılar bunlar arasında ilk sırada geliyor.

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