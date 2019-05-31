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Teknoloji Samsungdan 100W şarj destekleyen yeni güç kontrolcüsü
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Samsung'dan 100W şarj destekleyen yeni güç kontrolcüsü

Hızlı Şarj çalışmaları ile bilinen Güney Koreli teknoloji devi Samsung, söz konusu teknolojiyi bir üst seviyeye taşıyacak bir teknolojiye imza attı.

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Samsung hızlı şarj çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor.
Samsung hızlı şarj çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor.

Samsung, son birkaç yıldır hızlı şarj teknolojisine büyük yatırımlar yaptı. Şirket, 2017 yılının sonlarında tipik lityum-iyon pillere göre beş kat daha hızlı şarj hızlarını destekleyebilen piller için bir grafen bilye malzemesi üretmişti. Bununla kalmayan Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy S10 serisindeki cihazlarında 15W hızlı şarj teknolojisini kullandı.

Güney Koreli teknoloji devi, şimdi de 100W-şarjını destekleyebilen güç adaptörleri için yeni USB Type-C güç dağıtım (PD) kontrolörlerini tanıtarak daha da hızlı şarjın kapılarını araladı. Bu rakam, her iki yonganın da akıllı telefonlara ek olarak tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve monitörler gibi diğer cihazlarda da çalışabileceği anlamına geliyor.

Chip'in haberine göre SE8A ve MM101 güç kontrol cihazı yongaları, hızlı şarj için yeni USB-PD 3.0 teknik özelliklerine uygun olarak üretilmiş olması ile dikkat çekiyor. Her iki çip de en yeni spesifikasyonlara uygun olarak cihaz yazılımını değiştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla gömülü bir Flash hafıza ile entegre olarak üretildi.

Samsung, SE8A'nın güvenlik anahtarı depolaması ile bir cihaz içindeki hassas verilerin kompakt kodlamasına imkan veren ve karmaşık kod çözme işlemlerini içeren ek bir koruma katmanı içeren PD denetleyicisi ve Güvenli Eleman teknolojilerini birleştiren ilk endüstri sınıfı çip olduğunu söylüyor. MM101 ise ürün doğrulaması için Gelişmiş Şifreleme Standardı algoritmasını destekliyor ve şarj sırasında güvenlik için nem algılama özelliğine sahip.

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MM101 örneklerini üretici müşterilerine sağlamaya başlayan Samsung, SE8A çipini de halihazırda seri üretime sokmuş durumda.

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