Samsung’un yeni fiyat-performans telefonu Galaxy M17 resmen duyuruldu: İşte Galaxy M17 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi

Samsung, orta segmentteki rekabeti yeniden şekillendirecek yeni akıllı telefonu Galaxy M17’yi resmen duyurdu. Güney Koreli teknoloji devi, özellikle uzun pil ömrü, yüksek ekran yenileme hızı ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çeken modelin kısa süre içinde küresel pazarlarda satışa çıkacağını açıkladı.





120 Hz AMOLED ekran ve güçlü donanım

Galaxy M17, 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüklü AMOLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı sayesinde kullanıcılar daha akıcı bir ekran deneyimi yaşıyor. Gücünü Exynos 1330 işlemciden alan cihazda, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bu donanım, hem günlük kullanım hem de oyun performansı açısından orta sınıfta dengeli bir yapı sunuyor.





50 MP OIS destekli kamera

Samsung’un açıklamasına göre Galaxy M17, selefi M16’ya kıyasla kamera tarafında önemli geliştirmeler içeriyor. Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüklü, optik görüntü sabitleme (OIS) destekli ana kamera yer alıyor. Bu sayede düşük ışıkta daha net kareler yakalanabiliyor. Ön tarafta ise sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekecek yüksek çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor.





Uzun pil ömrü ve hızlı şarj desteği

Galaxy M17, 6000 mAh kapasiteli dev bir batarya ile geliyor. Bu pil, 25W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede dolabiliyor. Samsung, bu bataryanın tek şarjla yoğun kullanımda bile tam günü rahatlıkla çıkarabileceğini belirtiyor.





Fiyatı 150 dolar seviyesinde

Modelin satış fiyatı 12.499 Hindistan Rupisi, yani yaklaşık 150 dolar olarak açıklandı. Bu fiyat etiketiyle Galaxy M17, bütçe dostu segmentte güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.





Küresel satış yakında