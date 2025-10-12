Samsung’un yeni fiyat-performans telefonu Galaxy M17 resmen duyuruldu: İşte Galaxy M17 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi

Samsung’un yeni fiyat-performans telefonu Galaxy M17, güçlü donanımı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Yeni model, 50 MP OIS destekli ana kamera, 6.67 inç FHD+ AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve Exynos 1330 işlemciyle geliyor. 8 GB RAM, 128 GB depolama ve 6000 mAh batarya sunan cihaz özellikleriyle dikkat çekiyor. Samsung, Galaxy M17’nin önce Hindistan’da, ardından küresel pazarlarda satışa sunulacağını açıkladı. Uygun fiyatına rağmen amiral gemisi deneyimi vaat eden M17, 2025’in en çok konuşulan modellerinden biri olmaya aday. Peki Galaxy M17’nin fiyatı ne kadar olacak, ne zaman satışa çıkacak ve özellikleri neler? İşte detaylar...
Samsung, orta segmentteki rekabeti yeniden şekillendirecek yeni akıllı telefonu Galaxy M17’yi resmen duyurdu. Güney Koreli teknoloji devi, özellikle uzun pil ömrü, yüksek ekran yenileme hızı ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çeken modelin kısa süre içinde küresel pazarlarda satışa çıkacağını açıkladı.
120 Hz AMOLED ekran ve güçlü donanım
Galaxy M17, 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüklü AMOLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı sayesinde kullanıcılar daha akıcı bir ekran deneyimi yaşıyor. Gücünü Exynos 1330 işlemciden alan cihazda, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bu donanım, hem günlük kullanım hem de oyun performansı açısından orta sınıfta dengeli bir yapı sunuyor.
50 MP OIS destekli kamera
Samsung’un açıklamasına göre Galaxy M17, selefi M16’ya kıyasla kamera tarafında önemli geliştirmeler içeriyor. Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüklü, optik görüntü sabitleme (OIS) destekli ana kamera yer alıyor. Bu sayede düşük ışıkta daha net kareler yakalanabiliyor. Ön tarafta ise sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekecek yüksek çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor.
Uzun pil ömrü ve hızlı şarj desteği
Galaxy M17, 6000 mAh kapasiteli dev bir batarya ile geliyor. Bu pil, 25W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede dolabiliyor. Samsung, bu bataryanın tek şarjla yoğun kullanımda bile tam günü rahatlıkla çıkarabileceğini belirtiyor.
Fiyatı 150 dolar seviyesinde
Modelin satış fiyatı 12.499 Hindistan Rupisi, yani yaklaşık 150 dolar olarak açıklandı. Bu fiyat etiketiyle Galaxy M17, bütçe dostu segmentte güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Küresel satış yakında
Samsung, Galaxy M17’nin öncelikle Hindistan pazarında satışa sunulacağını, ardından Avrupa ve diğer bölgelerde de piyasaya sürüleceğini duyurdu.