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Teknoloji

Siber güvenliğe dijital kale

Türkiye, siber güvenlikte de adından söz ettiriyor. STM’nin kurduğu çok katmanlı Siber Füzyon Merkezi (SFM) siber tehditlere karşı kapsamlı ve entegre bir yaklaşım sunuyor. Türkiye’nin ilk siber füzyon merkezi olan özelliğini taşıyan sistem 2016’dan beri hizmet veriyor. 7/24 esasına göre çalışan sistem devamlılık üzerine kurulu. SFM, ülkenin kritik kurum kuruluşlarının siber güvenliği sağlıyor.

Canberk Doğan
10:37 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
SFM’in diğer bir önemli bileşeni olan Siber Operasyon Merkezi, 7/24 görevde bulunarak siber olaylara anında müdahale ediyor.
SFM’in diğer bir önemli bileşeni olan Siber Operasyon Merkezi, 7/24 görevde bulunarak siber olaylara anında müdahale ediyor.

Siber tehditlere karşı kapsamlı ve entegre bir sistem sunan Siber Füzyon Merkezi üç ana bölümden oluşuyor. Siber Tehdit İstihbarat Merkezi, Siber Operasyon Merkezi ve Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarı.

ÖNCE TEHDİTLERİ SEZİYOR

SFM’in kalbinde yer alan Siber Tehdit İstihbarat Merkezi, bir siber olay meydana gelmeden önce potansiyel tehditleri tespit etmek amacıyla çalışıyor. Merkez, elde edilen tehdit bilgilerini kurum ve müşterileriyle paylaşarak, olayların başlamadan engellenmesini sağlıyor. Ayrıca, güvenlik birimlerine istihbarat verileri sunarak, siber saldırılara karşı proaktif bir savunma hattı oluşturuyor.

DÜNYA TARANIYOR

SFM’in diğer bir önemli bileşeni olan Siber Operasyon Merkezi, 7/24 görevde bulunarak siber olaylara anında müdahale ediyor. Saldırıların kaynağını ve yönünü analiz eden merkez, Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarı’na detaylı analizler gönderiyor. Ayrıca, hem Türkiye’de hem de dünya genelindeki siber trafiği takip edebilme kapasitesine sahip olan merkez, uluslararası zararlı yazılım paylaşım platformları ile entegre çalışıyor.

ZARARLI YAZILIM ANALİZİ

SFM’in bir diğer önemli parçası olan Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarı (Z-Lab), sanal ve fiziksel platformlarda zararlı yazılımların detaylı statik ve dinamik analizlerini gerçekleştiriyor. Farklı işletim sistemlerinde yapılan bu analizler, siber tehditlerin etkin bir şekilde tanımlanmasına ve bertaraf edilmesine yardımcı oluyor.

İnternet sisteminde küresel sıkıntı: Bütün sistemler çöktü

Siber güvenlik platformu CrowdStrike ve Microsoft dünya çapında çöktü. Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor, birçok sektörde işlemler durdu. Bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşları sistemleri tamamen kapandı. ABD'nin çeşitli eyaletlerinde 911 hizmeti durdu. İngiltere'deki hastanelerde randevu sistemi çöktü. Türkiye'de ise THY ve Denizbank yazılım kaynaklı sorun yaşadıklarını duyurdu. ABD'li siber güvenlik şirketi CrowdStrike, web sitelerinde 'üzerinde çalıştıklarını' bildirerek hatanın sorumluluğunu üstlendiğini itiraf etti. Öte yandan BTK, yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi" açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu da "Birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur" dedi. Microsoft 365 son yaptığı açıklamada sorunun altında yatan nedenin düzeltildiğini duyurdu.

#STM
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#Siber güvenlik
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