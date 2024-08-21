Siber güvenliğe dijital kale

Siber tehditlere karşı kapsamlı ve entegre bir sistem sunan Siber Füzyon Merkezi üç ana bölümden oluşuyor. Siber Tehdit İstihbarat Merkezi, Siber Operasyon Merkezi ve Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarı.

ÖNCE TEHDİTLERİ SEZİYOR

SFM’in kalbinde yer alan Siber Tehdit İstihbarat Merkezi, bir siber olay meydana gelmeden önce potansiyel tehditleri tespit etmek amacıyla çalışıyor. Merkez, elde edilen tehdit bilgilerini kurum ve müşterileriyle paylaşarak, olayların başlamadan engellenmesini sağlıyor. Ayrıca, güvenlik birimlerine istihbarat verileri sunarak, siber saldırılara karşı proaktif bir savunma hattı oluşturuyor.

DÜNYA TARANIYOR

SFM’in diğer bir önemli bileşeni olan Siber Operasyon Merkezi, 7/24 görevde bulunarak siber olaylara anında müdahale ediyor. Saldırıların kaynağını ve yönünü analiz eden merkez, Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarı’na detaylı analizler gönderiyor. Ayrıca, hem Türkiye’de hem de dünya genelindeki siber trafiği takip edebilme kapasitesine sahip olan merkez, uluslararası zararlı yazılım paylaşım platformları ile entegre çalışıyor.

ZARARLI YAZILIM ANALİZİ