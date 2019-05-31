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Teknoloji Snapdragon yeni artırılmış gerçeklik teknolojisini tanıttı
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Snapdragon yeni artırılmış gerçeklik teknolojisini tanıttı

Snapdragon XR1 platformunda geliştirilen yeni referans tasarımı XR deneyimlerini zenginleştirecek özelliklerle geliyor. Sanal gerçeklik form faktörü olarak tasarlanan Smart Viewer, GoerTek iş birliğiyle geliştirildi. Yeni akıllı görüntüleyici sayesinde orijinal cihaz ekipmanı üreticileri ve ekosistem ortaklarının artırılmış ve sanal gerçeklik görüntüleyicileri geliştirme süresi kısalacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Qualcomm Snapdragon tarafından geliştirilen teknoloji sayesinde düşük güçteyken de cihazlar basit oyunlar, video akışı ve üretkenlik uygulamalarında yüksek performans sunabilecek.
Qualcomm Snapdragon tarafından geliştirilen teknoloji sayesinde düşük güçteyken de cihazlar basit oyunlar, video akışı ve üretkenlik uygulamalarında yüksek performans sunabilecek.

Qualcomm artırılmış ve sanal gerçeklik fuarı Augmented World Expo’da Snapdragon XR1 üzerinde geliştirilen yeni Qualcomm Snapdragon Smart Viewer referans tasarımını tanıttı. Sanal gerçeklik form faktörü olarak tasarlanan Smart Viewer, GoerTek iş birliğiyle geliştirildi. Yeni akıllı görüntüleyici sayesinde orijinal cihaz ekipmanı üreticileri ve ekosistem ortaklarının artırılmış ve sanal gerçeklik görüntüleyicileri geliştirme süresi kısalacak.

Qualcomm XR Başkanı Hugo Swart, yeni tasarım için “Snapdragon akıllı görüntüleyici referans tasarımı XR1 işlem gücünden faydalanarak hem tüketicilerin hem de girişimlerin kapsamı geliştirilmiş içeriklere erişimine izin veriyor. Referans tasarımı iş yükü dağılımı yapıp kullanıcıların akıllı telefon ya da kişisel bilgisayarlarıyla bağlantı kurarak sunucu cihazın programlama gücünden yararlanıyor. Böylece göz takibi ve 6 Degrees of Freedom (6DoF) denetleyicileri gibi ek özellikler ise daha XR seviyelerini daha derin bir boyuta taşıyarak yeni bir seviyeye ulaştırıyor” dedi.

Yeni tasarımın sunduğu önemli özelliklerden bir diğeri ise hareket takibi. 2 adet 6DoF kamera sayesinde harici hareket sensörlerine olan ihtiyaç ortadan kalkarken el, jest ve göz takibiyle sanal objelerle etkileşim çok daha kolaylaştı. Kullanıcıların sevdiği içerikleri sorunsuzca deneyimleyebilmesi için JDI ile geliştirilen gösterge paneli kullanıldı ve her göz için 2K çözünürlük ve 72 Hz yenileme hızı sunuldu. Smart Viewer, sunucuya USB-C ile bağlanma seçeneğinin yanı sıra bağımsız moddayken de kaliteli kullanıcı deneyimleri vaat ediyor. XR1’in heterojen programlama mimarisinden faydalanan ve Qualcomm Kryo işlemci, Qualcomm Adreno grafik işlemci, Qualcomm Hexagon dijital işaret işlemciden oluşan headset, Qualcomm Yapay Zeka sayesinde düşük güçteyken de basit oyunlar, video akışı ve üretkenlik uygulamalarında yüksek performans sunuyor.

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