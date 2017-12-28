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Tehditlere karşı yerli yaşam odası üretildi

Türk mühendisler, askeri ve sivil alanda maruz kalınan yaşamsal birçok tehdidi dışarıda tutan prefabrik bir yapı geliştirdi.

Haber MerkeziAA
Modüler tasarımı sayesinde geniş çalışma ve yaşam alanları oluşturulmasına olanak veren PADMER, zırh donanımıyla ateşli silahlara karşı tam koruma sağlıyor.
Modüler tasarımı sayesinde geniş çalışma ve yaşam alanları oluşturulmasına olanak veren PADMER, zırh donanımıyla ateşli silahlara karşı tam koruma sağlıyor.

Askeri ve sivil uygulamalara yönelik olarak içindeki personeli ve ekipmanı çeşitli tehditlere koruyan, portatif ve uygun maliyetli yerli prefabrik yapı üretildi.

Patlamaya dayanıklı yapı tasarımları üzerinde uzmanlaşan OFM Mühendislik, bu alanda çok amaçlı bir platform geliştirdi. "Patlamaya Dayanıklı Modüler Şelter (PADMER)", askeri ve sivil uygulamalarıyla geniş bir kullanım alanına sahip bulunuyor.

Patlamaya dayanıklı ve kurşun geçirmez yapısıyla içinde bulunan personelin ve ekipmanın üst düzeydeki tehditler karşısında emniyetini sağlayacak şekilde donatılan PADMER, portatif ve uygun maliyetli bir çözüm sunuyor. PADMER, zorla içeriye girme teşebbüslerini engelleyerek, hırsızlığın yanı sıra hayati tehlike ya da sabotaj amaçlı saldırıları önlüyor.

PADMER'in tasarım ve üretimi yerli olarak gerçekleştiriliyor, ihtiyaç makamlarının taleplerine ve farklı tehdit senaryolarına uygun olarak da kolaylıkla şekillendirilebiliyor.

Modüler tasarımı sayesinde geniş çalışma ve yaşam alanları oluşturulmasına olanak veren PADMER, zırh donanımıyla ateşli silahlara karşı tam koruma sağlıyor.

Askeri ve sivil standartlara göre deniz, hava ve karayoluyla taşınabilen PADMER, çelik konstrüksiyon karkasla yüksek dayanıklılığa sahip bulunuyor.

PADMER, patlamaya dayanım, sertifikalı kapı ve pencereler, yanmaz dış kaplama, yangına dayanıklı ısı izolasyonu ve iç kaplama, şarapnel etkisi yaratmayan havalandırma, elektrik, aydınlatma sistemleri ve özel iç kaplama tasarımı, her türlü çevresel koşul altında çalışma özellikleri barındırıyor.

ABD ordusuna geliştirilen ürünün standartlarında

OFM Genel Müdürü Fuat Mörel'in, geliştirdikleri ürünün ilk örneklerinin ABD'de yapıldığını söyledi.

ABD'de başlangıçta ciddi patlama tehlikesi bulunan petrol platformlarında kullanılmaya başlanan bu tür ürünlerin, yaşanan kazaların ardından 2005 sonrasında zorunlu hale getirildiğini belirten Mörel, ABD'nin daha sonra tehlikeli bölgelerdeki diplomatik misyonlarının korunmasına yönelik olarak zırhlı yapı ile patlama ve zorla içeri girmeye dayanıklı platformlar geliştirilmesine yoğunlaşıldığını bildirdi.

Mörel, ABD'nin Pakistan, Güney Sudan, Suriye ve Irak'ta bombalı saldırılara karşı yakın zamanda bu ürünleri kullanmaya başladığını vurguladı.

Türkiye'de askeri ve sivil alandaki ihtiyaçları değerlendirerek yerli ve milli bir çözüm üretme düşüncesiyle yola çıktıklarını ifade eden Mörel, hazırladıkları projenin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından da desteklendiğini dile getirdi. Mörel, proje sonunda askeri ve sivil alana yönelik 2 prototip ürettiklerini kaydetti.

Ürünün saha testlerini TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) katılımıyla Konya Karapınar'da gerçekleştirdiklerini anlatan Mörel, şöyle devam etti:

  • "28 metre mesafe ve 100 kilogramlık TNT ile oluşturulan patlama senaryosunda ürünün güvenilirliğini test ettik. Hassas sensörler ve drone kaydıyla testi kaydettik, tasarım doğrulama işlemlerini yaptık. Testler başarılı geçti, hedeflenen sonuçlar alındı, tasarım doğrulandı. En önemlisi metodolojinin doğrulanmasıydı. Buna dayalı olarak farklı tehdit senaryolarına çözüm geliştirebilecek durumdayız. ABD ordusu tarafından geliştirilen ürünü bire bir karşılayan yerli ve milli bir ürün geliştirdik. Herhangi bir lisans kısıtlaması söz konusu değil. Üstelik maliyeti de ABD'nin yarı fiyatına."


Geniş ürün ailesi

Mörel'in verdiği bilgilere göre, PADMER, güvenlik ihtiyacının öne çıktığı birçok durum için çözüm sunuyor.

Olası bir patlama durumunda içindeki personel ve teçhizatın minimum zarar görecek şekilde tasarlanması dolayısıyla güvenlik güçlerinin korunması, kritik ve yüksek maliyetli ekipmanların zarar görmesinin engellenmesi temel amaçlar arasında yer alıyor.

Söz konusu ürün tek başına yüksek güvenlikli modüler alanlar sunduğu gibi karakol gibi sabit yapıların güvenliğinin artırılması amacıyla da kullanılabiliyor. Ayrıca, sınır ötesinde ya da sınırdaki hassas bölgelerde kolayca kamp ya da tesis kurulmasına olanak veriyor.

PADMER, askeri alanda komuta kontrol birimlerinin güvenliği, mühimmatların muhafazası ve nakliyesinde görev alabiliyor.

Sistem, ayrıca saldırılara dayanıklı yakıt tankı ve jeneratör gibi konfigürasyonlarla geniş bir ürün ailesi sunuyor.

Madenciye yaşam odası

Ürün, sivil alanda ise patlamaların yaşanabileceği tehlike seviyesi yüksek işlere, güvenlik sorunları olan bölge ülkelerdeki işletmelere de güvenlik seçeneği sunuyor.

PADMER, sahip olduğu özelliklerle madenlerde yaşam odası olarak kullanılabiliyor. Yüksek dayanımlı yapı, madencileri hayatta tutacak yaşam destek ürünleriyle donatılarak 36 saatlik bir barınma olanağı yaratıyor. OFM Mühendislik, bu konuda ortaya koyduğu çözümle pazara girme konusunda da çaba gösteriyor. Uluslararası bir firmayla iş birliğine giderek Türkiye'de faaliyet gösteren bir maden için teklif veren kuruluş, teklifin kabul edilmesi halinde yurt dışından hazır alım yerine Türkiye'de üretilen ürünleri temin edecek.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile görüşmeler yapan OFM Mühendislik, bu alandaki ihtiyaçları yerli bir ürünle karşılamayı hedefliyor.

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