TEKNOFEST 2021 Canlı: Yeni Şafak ekibi alandan çok özel içerikler aktarıyor
Türkiye'nin ve dünyanın en kapsamlı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in 2021 etkinlikleri başladı. Binlerce kişi festivalin ilk günü gezmek için Atatürk Havalimanı’na akın etti. yenisafak.com ekibi de festivaldeki tüm heyecanı özel içeriklerle aktarıyor. Teknoloji Editörümüz Yunus Emre Şahin ve Sosyal Medya Editörümüz Aslıhan Mavi, Yeni Şafak'ın Instagram sayfasından canlı yayınlar yapıyor, anlık hikayeler paylaşıyor, özel röportajların yanı sıra ve takipçilerden gelen sorulara da yanıtlar veriyorlar. Yeni Şafak'ın yayınları festival boyunca devam edecek.
TEKNOFEST 2021'in heyecanı binlerce katılımcısıyla İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi Atatürk Havalimanı’na akın etti. Etkinlik alanında gösteriler de başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü polis helikopterlerinin gösterisi nefesleri kesti. TEKNOFEST’te gösteriler gün boyu devam edecek.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 72 paydaş kurumla birlikte düzenlenen TEKNOFEST 2021 yarışmalarına rekor sayıda başvuru oldu. Festival kapsamında dünyada ilk hem insansız hava araçlarının, hem de insanlı hava araçlarının birlikte yaptığı gösteriler de sergileniyor.
yenisafak.com ekibi de festivalde yerini aldı. Ekip, özel içerik, haber ve videolarıyla takipçilerine her an festivali ayağına getirecek bilgiler sunacak.
Yunus Emre Şahin: TEKNOFEST, 4. yılında da birçok farklı etkinlik ve organizasyonla katılımcıları bekliyor. Atmosfer gerçekten harika. Alana girdiğiniz andan itibaren gururlanacağınızı ve Türkiye'nin teknolojik atılımın simgesi araçları görünce tüylerinizin diken diken olacağını söyleyebilirim. Herkesin mutlaka gelip görmesi ve bu gururu yaşaması gerekiyor.