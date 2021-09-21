Teknoloji TEKNOFEST 2021 Canlı Yeni Şafak ekibi alandan çok özel içerikler aktarıyor
BİLİM

TEKNOFEST 2021 Canlı: Yeni Şafak ekibi alandan çok özel içerikler aktarıyor

Türkiye'nin ve dünyanın en kapsamlı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in 2021 etkinlikleri başladı. Binlerce kişi festivalin ilk günü gezmek için Atatürk Havalimanı’na akın etti. yenisafak.com ekibi de festivaldeki tüm heyecanı özel içeriklerle aktarıyor. Teknoloji Editörümüz Yunus Emre Şahin ve Sosyal Medya Editörümüz Aslıhan Mavi, Yeni Şafak'ın Instagram sayfasından canlı yayınlar yapıyor, anlık hikayeler paylaşıyor, özel röportajların yanı sıra ve takipçilerden gelen sorulara da yanıtlar veriyorlar. Yeni Şafak'ın yayınları festival boyunca devam edecek.

Yunus Emre Şahin Aslıhan Mavi Yeni Şafak
TEKNOFEST 2021 Canlı: Yeni Şafak ekibi alandan çok özel içerikler aktarıyor
yenisafak.com ekibi TEKNOFEST 2021'de.

TEKNOFEST 2021'in heyecanı binlerce katılımcısıyla İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi Atatürk Havalimanı’na akın etti. Etkinlik alanında gösteriler de başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü polis helikopterlerinin gösterisi nefesleri kesti. TEKNOFEST’te gösteriler gün boyu devam edecek.

TEKNOFEST 2021
TEKNOFEST 2021

  • Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 72 paydaş kurumla birlikte düzenlenen TEKNOFEST 2021 yarışmalarına rekor sayıda başvuru oldu. Festival kapsamında dünyada ilk hem insansız hava araçlarının, hem de insanlı hava araçlarının birlikte yaptığı gösteriler de sergileniyor.

TEKNOFEST 2021
TEKNOFEST 2021

yenisafak.com ekibi de festivalde yerini aldı. Ekip, özel içerik, haber ve videolarıyla takipçilerine her an festivali ayağına getirecek bilgiler sunacak.

TEKNOFEST 2021
TEKNOFEST 2021

Yunus Emre Şahin: TEKNOFEST, 4. yılında da birçok farklı etkinlik ve organizasyonla katılımcıları bekliyor. Atmosfer gerçekten harika. Alana girdiğiniz andan itibaren gururlanacağınızı ve Türkiye'nin teknolojik atılımın simgesi araçları görünce tüylerinizin diken diken olacağını söyleyebilirim. Herkesin mutlaka gelip görmesi ve bu gururu yaşaması gerekiyor.


TEKNOFEST 2021.
TEKNOFEST 2021.

TEKNOFEST 2021.
TEKNOFEST 2021.

TEKNOFEST 2021.
TEKNOFEST 2021.

TEKNOFEST 2021.
TEKNOFEST 2021.

TEKNOFEST 2021.
TEKNOFEST 2021.

TEKNOFEST 2021'de sergilenen TOGG'a ilgi büyük
OYNAT 00:32
TEKNOFEST 2021'de sergilenen TOGG'a ilgi büyük
Bu yıl Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST 2021'e ilgi çok büyük oldu. Merakla beklenen TOGG'da festivalde bir kez daha görücüye çıktı.

Selçuk Bayraktar: Ortak ülkümüz olan tam bağımsız güçlü Türkiye hedefimize her gün bir adım daha yaklaşıyouz
OYNAT 01:24
Selçuk Bayraktar: Ortak ülkümüz olan tam bağımsız güçlü Türkiye hedefimize her gün bir adım daha yaklaşıyouz
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin açılışında konuştu.

Bayraktar, 'Gençlerimiz Türkiye'nin 7 bölgesi 81 ilinden farklı renklerle TEKNOFEST'te buluşup aynı heyecan için çaba gösteriyor bu gençler sayesinde tam bağımsız güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Çocuklarımız hepimizin gözbebeği. İmkanları farklı olsa da bizim görevimiz onları eşit düzeyde bu teknoloji yolculuğuna dahil etmek olmalı. Genç kardeşlerim umudumuz sizlersiniz. Sizi basmakalıp tariflere hapsetmeye çalışanlara kulak asmayın.
Çekinmeyin, korkmayın çalışmaya devam edin. Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Tam bağımsız, Türkiye yolunda milli teknoloji hamlesi idealinden Türkiye'yi her alanda lider ülke yapma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu yolda dönmek yok. Bu yolda durmak duraksamak yok.' dedi.
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