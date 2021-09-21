TEKNOFEST 2021 Canlı: Yeni Şafak ekibi alandan çok özel içerikler aktarıyor

Selçuk Bayraktar: Ortak ülkümüz olan tam bağımsız güçlü Türkiye hedefimize her gün bir adım daha yaklaşıyouz

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin açılışında konuştu.



Bayraktar, 'Gençlerimiz Türkiye'nin 7 bölgesi 81 ilinden farklı renklerle TEKNOFEST'te buluşup aynı heyecan için çaba gösteriyor bu gençler sayesinde tam bağımsız güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Çocuklarımız hepimizin gözbebeği. İmkanları farklı olsa da bizim görevimiz onları eşit düzeyde bu teknoloji yolculuğuna dahil etmek olmalı. Genç kardeşlerim umudumuz sizlersiniz. Sizi basmakalıp tariflere hapsetmeye çalışanlara kulak asmayın.

Çekinmeyin, korkmayın çalışmaya devam edin. Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Tam bağımsız, Türkiye yolunda milli teknoloji hamlesi idealinden Türkiye'yi her alanda lider ülke yapma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu yolda dönmek yok. Bu yolda durmak duraksamak yok.' dedi.

