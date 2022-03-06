Teknolojide güç artık Uzakdoğu’da

2022 Mobil Dünya Kongresi, teknolojide bilgi ve ürün üstünlüğünün Uzakdoğulu şirketlere geçtiğini gösterdi. Çinli, Koreli ve Japonların çıkarma yaptığı stantlarda geleceğin sistemleri sergilendi. İstanbul’daki doktorun Londra’da robotla ameliyat yapmasını sağlayan 5G teknolojileri, sanalda sevdiğiniz bir köpeği hissetmenizi sağlayan eldivenler ve yeni telefonlar etkinliğe damga vurdu.
İspanya’nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen ve her yıl dev firmalarının son teknolojilerini görücüye çıkardığı Mobil Dünya Kongresi’nde (GSMA) 2022 ve sonrasındaki yenilikler hakkında bilgi verdi. Fuarla ilgili en önemli gözlemimiz ise Uzakdoğu ve Asyalı firmaların ezici üstünlüğü oldu. Batılı şirketler daha cılız teknolojilerle öne çıkarken, geleceğin sistemlerinin Uzakdoğu’dan sorulacak.
ÇİNLİ, JAPON VE KORELİ AKINI
Veri depolama, bilgi güvenliği, 5G, cep telefonları, ev aletleri ve sanal dünya uygulamalarına yönelik yeniliklerin çoğunda Koreli, Tayvanlı, Çinli veya Japon firmalarının imzasını gördük. Dev etkinlikte önümüzdeki yıllara damga vuracak hayatımızı değiştirecek ürünler sergilendi. Sıradan bilgisayardan çok daha yüksek işlem gücüne sahip ve henüz çok az kişinin kullanabildiği quantum bilgisayarlar Barcelona’da tartışıldı. Birçok sektör henüz 5G için hazırlanırken, teknoloji uzmanlarının gündeminde 6G vardı. JP Morgan tahminlerine göre 1 trilyon dolarlık hacme ulaşması beklenen Metaverse evreni de Barcelona'da yer alan katılımcılar tarafından sıkça deneyimlendi. Firmalar, artırılmış gerçeklik gözlüklerinin yanında giyilebilir cihazlar kategorisinde de sundu.
SANAL KEDİYİ HİSSET
Eldivenler giyildiğinde sanal alemde var olan bir kediyi severken hissedilen, giyilebilir eldivenler aracılığıyla edinilebiliyor. Fuarda 5G teknolojisi sayesinde sürücüsüz araçlar, nesnelerin interneti ve sağlık alanında uzaktan ameliyat gibi pek çok özelliğe imkan sağlıyor ve önümüzdeki yıllarda kullanımı yaygınlaşacak. Honor da ateş ölçme özelliğine sahip olması yeni kulaklığını tanıttı. Şirketin verdiği bilgiye göre ürünün hata payı 0,3.
REKLAM
Şirketlerin amiral gemileri sahnede
Akıllı telefonlarda da en yeni modeller görücüye çıktı. Huawei, yeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. Samsung S22 modeli yanında Z Flip 3 ve Z Fold 3 gibi ürünleri sergiledi. OPPO Find X5 ve Find X5 Pro tanıtılırken; HONOR Magic4 Serisi, HONOR Watch GS 3 ve HONOR Earbuds 3 Pro da dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesini duyurdu.
Türk Telekom yenilikleri sergiledi
Türk Telekom, üyesi olduğu, açık, sanallaştırılmış arayüz standartlarını belirleyen ve ilgili ekosistemin gelişmesine yardımcı olan Telecom Infra Project (TIP) ile ‘Ayrıştırılmış Baz İstasyonu Seviyesinde Yönlendirici’ çözümünü denediğini GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyurdu. Türk Telekom, bu adımla Barcelona’da birçok işbirliğine imza atmış oldu.