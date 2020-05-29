Telefon hatlarına dijital çözüm: Segment yönlendirme





Yazılım Tanımlı Şebeke (SDN: Software Defined Network) mimarisine dayalı yeni bir yönlendirme teknolojisi olan segment yönlendirme, alışılagelmiş hedef bazlı yönlendirme yerine kaynak bazlı yönlendirme yaparak trafiğin omurga üzerinde daha esnek, verimli ve hızlı dağılmasını sağlıyor.

Tamamen dijital ve programlanabilir bir şebeke yapısına geçilmesini mümkün kılan bu teknoloji sayesinde, müşteri talep ve sorunlarına çok daha hızlı yanıt verilirken, yüksek kaliteli servisler kesintisiz sunulabiliyor.

Yazılım Tanımlı Şebeke (SDN) teknolojisine dayanan segment yönlendirme ile, müşterinin kendi ihtiyacına göre servis talebinde bulunabileceği bir altyapı oluşturularak müşteri ve şebeke yakınsaması, böylece müşteri ihtiyaçlarının daha fazla ön planda olduğu bir altyapı kurulması hedefleniyor.

TEKNOLOJİ Telekom operatörlerinden ortak açıklama



Altyapı son teknolojiyle güncellendi



Vodafone Türkiye, segment yönlendirme teknolojisini hayata geçirmek için IP şebekesinde tüm ana omurga ekipmanlarındaki donanım ve yazılımları son teknoloji sistemlerle güncellediği, şebeke altyapısını donanım kapasite artırımı ve yazılım güncellemesi olarak dünya genelinde mevcut en üst düzey altyapı seviyesine geçirdiği kaydedildi.