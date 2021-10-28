Teknoloji Uygulamaların sistem bileşenlerine erişimini gösteren iOS 15 özelliği hayata geçiyor
İNTERNET

Uygulamaların sistem bileşenlerine erişimini gösteren iOS 15 özelliği hayata geçiyor

Kullanıcıların dijital dünyaya yönelik en büyük kaygılarının başında 'gizlilik ve güvenlik' yer alıyor. Dolayısıyla şirketler ve uygulama geliştiriciler bu korkuların geride kalmasını sağlayacak çeşitli özelliklere yöneliyor. Son olarak iOS 15.2 hayata geçirilen özellik, uygulamaların eriştiği sistem bileşenlerinin görünmesini sağlıyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Uygulamaların sistem bileşenlerine erişimini gösteren iOS 15 özelliği hayata geçiyor
iOS 15

Apple, iOS 15'in ara güncellemelerini yayınlamaya devam ediyor. Hatta SharePlay adı verilen sistem de iOS 15.1 ile hayata geçmiş durumda. Böylece kullanıcılar müzik, film ya da televizyon şovlarını birlikte oynatıp eşzamanlı olarak izleyebiliyorlar. Aynı zamanda ekran paylaşımı ve görüntülü sohbet sistemi de sunuluyor.

Böylece uygulamaların eriştiği sistem bileşenleri hızlıca görülebiliyor.
Böylece uygulamaların eriştiği sistem bileşenleri hızlıca görülebiliyor.

Şimdi ise iOS 15.2'deki Uygulama Gizlilik Raporu gündeme geliyor. Çok kısa bir süre önce 'beta' kapsamında kullanıcılara sunulan yeni sürüm, uygulamada gerçekleşen işlemlerin hızlı bir şekilde görünmesini sağlıyor. Yani aslına bakılırsa fotoğraflara, kameraya ya da diğer bileşenlere erişen uygulamalar bu yöntem sayesinde görülebiliyor. Detaylar ise Ayarlar üzerinden takip edilebiliyor. Konuyla alakalı olarak Apple'ın yaptığı açıklama ise şu şekilde:

  • Uygulama Gizlilik Raporu’nu açtığınızda, uygulamalarınızda gerçekleşen işlemleri bir bakışta görebiliyorsunuz. Uygulamaların konumunuza, fotoğraflarınıza, kameranıza, mikrofonunuza ve kişilerinize son 7 günde ne sıklıkla eriştiğini Ayarlar’daki bir bölümden takip edebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamaların bağlantı kurduğu alan adlarını da görüntüleyebiliyorsunuz. Gizlilik Değeri Etiketleri ve bu özellik birlikte kullanıldığında, uygulamaların gizliliğinizi nasıl ele aldığını daha detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz.

SharePlay özelliğini getiren iOS 15.1 güncellemesi yayınlandı
TEKNOLOJİ
SharePlay özelliğini getiren iOS 15.1 güncellemesi yayınlandı
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