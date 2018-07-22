Teknoloji WhatsAppa iletildi özelliği geldi
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WhatsApp’a “iletildi” özelliği geldi

Dünyanın ne büyük mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, platformuna yeni bir özellik daha ekledi. Bu özellik ile asılsız haberlerin hızlı bir şekilde yayılmasının önüne geçmeyi hedefleyen mesajlaşma platformu, bundan sonra yönlendirilerek gönderilen mesajların sol üst kısmına “iletildi” ibaresi ekleyecek.

Haber Merkezi Diğer
WhatsApp yeni özelliğine kavuştu.
WhatsApp yeni özelliğine kavuştu.

Anlık mesajlaşmayı kolaylaştırarak kullanıcılara hem özel hem iş yaşamlarında pek çok avantaj sağlayan WhatsApp, maalesef pek çok asılsız haberin de hızla yayılmasına neden oluyordu. Bu noktada pek çok şikayet alan uygulamada bugün itibariyle yeni bir dönem başlıyor.

Asılsız haberlerin yayılmasının önüne geçmek için hamle yapan WhatsApp, yönlendirilen mesajlara "İletildi" ibaresini ekledi. Böylece bir mesajlaşmaya başka bir mesajlaşmadan içerik (mesaj, görsel veya ses kaydı gibi...) yönlendirildiğinde üzerinde "İletildi" ibaresi yer alacak ve kullanıcılar gelen içeriğin başka bir yerden alıntılandığını anlayacak.

Son aylarda asılsız haberler/bilgiler yüzünden Hindistan'da pek çok şiddet olayı yaşanmış ve Hindistan Elektronik Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaparak, WhatsApp yetkililerini uyarmıştı.

Habertürk'e göre, WhatsApp geçtiğimiz günlerde ayrıca, rahatsız edici grup sohbetleri için de kritik bir düzenleme yapmıştı. Kullanıcılar grup sohbetlerinde, "Herkesten gelen iletilere izin ver" veya "Yalnızca yöneticilerden gelen iletilere izin ver" seçeneklerini kullanarak, kendilerine ulaşan mesajları eleyebilecek. Yeni özellik sayesinde bir grup kullanıcısı, sohbeti kapatabilir ve yalnızca yöneticiden gelen mesajları görebilir hale gelecek...

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