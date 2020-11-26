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Teknoloji WhatsAppta kaybolan mesaj nasıl gönderilir?
NASIL YAPILIR?

WhatsApp'ta kaybolan mesaj nasıl gönderilir?

WhatsApp, birkaç hafta önce aktif ettiği özellikle, gönderilen mesajın 7 gün sonra otomatik silinmesini sağlıyor. Böylece siz sohbete girip silmenize gerek kalmadan mesajlar kendiliğinden kayboluyor. Peki ama WhatsApp'ta kaybolan mesajlar nasıl gönderilir?

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp
WhatsApp

WhatsApp, her güncellemeyle yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Kısa önce süre önce çıkan bilgilere göre platforma yakında duvar kağıdı özelleştirme, videoları sessize alarak iletme, arşivlenmiş içerikleri sonra okuma gibi ekstra özellikler geliyor.

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Evet; WhatsApp'ta uzunca bir süredir arka planı özelleştirme imkanı sunuluyor. Kullanıcı, isteği doğrultusunda sohbet arka planını kişiselleştirebiliyor ve galerisindeki bir fotoğrafı buraya ekleyebiliyor. Ancak bu düzenleme tüm sohbet ekranları için aynı oluyor. Yani seçtiğiniz tek fotoğraf tüm sohbetlerinarka planına uygulanıyor. Yeni güncellemeyle daha geniş bir kişiselleştirme imkanı sunuluyor ve tüm sohbetler için ayrı ayrı duvar kağıdı belirlemek mümkün hale geliyor.

Ek olarak WhatsApp üzerinden çekilen ve sessiz şekilde karşı tarafa iletilmek isteyen videolar için de bir 'sessiz' düğmesi geliştirilmiş durumda. Tüm bunların yanı sıra bir de 'daha sonra oku' özelliği var. Bu özellik de aslında uygulamadaki arşivlenmiş içeriklerin isminin değişmesiyle ortaya çıkıyor. Yani ek bir detay söz konusu değil.

WhatsApp, birkaç hafta önce 'süreli mesaj' özelliğini de hayata geçirdi. Bu sistem, gönderilen WhatsApp mesajlarının belirli süre sonunda otomatik silinmesini sağlıyor.

WhatsApp'ta kaybolan mesaj gönderme

WhatsApp, bu özelliği ilk kez kullanacaklar için bir bilgilendirme ekranı da tasarlamış durumda.

WhatsApp'ta süreli mesaj göndermek için ilk etapta mesajı göndereceğiniz kişinin sohbet ekranına geldikten sonra ismine tıklamanız gerekiyor.

Karşı tarafa gönderilen mesajların 7 gün içinde silinmesini istiyorsanız 'Süreli Mesajlar' seçeneğini Açık olarak işaretlemeniz yeterli.

Karşınıza açılan ekranda SüreliMesajlar'a tıkladığınızda Açık ve Kapalı olmak üzere iki seçenek geliyor. Ayrıca bu ekranda küçük de bir bilgilendirmemesajı var.

    Bu ayar etkinleştirildiğinde yeni mesajlar 7 gün sonra bu sohbetten kaybolur. Alıcılar yine de bu mesajları başka bir yere kaydedebilir.

Eğer bu seçeneği Açık olarak belirlerseniz gönderdiğiniz mesaj karşı taraftan 7 gün sonra otomatik olarak siliniyor. Ancak bu süre zarfında göndermiş olduğunuz mesajlar kopyalanabilir, kaydedilebilir ya da saklanabilir.

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