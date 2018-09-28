Teknoloji Xiaomi Redmi Note 6 Pro tanıtıldı
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Xiaomi Redmi Note 6 Pro tanıtıldı! Redmi Note 6 Pro fiyatı ve teknik özellikleri

Xiaomi Redmi Note 6 Pro tanıtıldı

Xiaomi, iki önde iki de arkada olmak üzere toplamda dört kameraya sahip yeni Redmi Note 6 Pro’yu tanıttı. Telefon uzun pil ömrü ve devasa 6.26 inç ekranıyla dikkati çekiyor. Redmi Note 6 Pro fiyatı ve teknik özellikleri haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Xiaomi Redmi Note 6 Pro
Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Xiaomi, Redmi Note serisine bugün bir yeni model daha ekledi. Yapay zeka destekli Xiaomi Redmi Note 6 Pro, hem ön hem de arka tarafta yer alan iki kamerası, uzun pil ömrü ve 6.26 inç büyüklüğündeki ekranıyla dikkati çekiyor.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro teknik özellikleri ve fiyatı

Çentik ekranlı Redmi Note 6 Pro, 2280x1080 çözünürlük sunan 16:9 görüntü oranına sahip 6.26 inç Full HD + IPS LCD ekranla geliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 636’dan alan Redmi Note 6 Pro’ya 4GB RAM ve 64GB artırılabilir dahili hafıza eşlik ediyor.

Telefonun arka kısmında 12MP + 5MP Dual Pixel kamera, ön kısımdaysa 20MP + 2MP çözünürlük sunan selfie kamerası yer alıyor. Son aylarda popüler olan yapay zeka desteği, Xiaomi Redmi Note 6 Pro modelinde de yer alıyor.

Redmi Note 6 Pro’nun uzun pil ömrü vaat ettiğinden bahsetmiştik. Hız şarj özellikli 4.000 mAh kapasiteli batarya, Xiaomi’nin söylediğine göre tek bir şarjla iki gün gidebiliyor. Son olarak Redmi Note 6 Pro’nun fiyatıysa 216 dolar olarak açıklandı.

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