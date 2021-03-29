Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası bugün resmen açılıyor

Birçok farklı akıllı telefon üreticisi Türkiye'de yatırım yapmaya devam ediyor. Samsung, OPPO ve Xiaomi ise bu noktada somut adım atan şirketlerden bazıları.

Hatta Xiaomi geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'deki yeni fabrika için ilanlar yayınlamış; test mühendisi ve yardımcı mühendis gibi pozisyonlarda işe alımların yapılacağını belirtmişti. Daha önce test amaçlı üretim gerçekleştirilmiş olsa da İstanbul Avcılar'daki tesisin resmi açılışı bugün gerçekleştiriliyor.

Yılda toplam 5 milyon adet akıllı telefon üretilmesi beklenen 14 bin metrekare alana kurulan bu tesiste toplamda 2000 kişiye istihdam sağlanacağı da biliniyor.

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Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasında yılda 5 milyon akıllı telefon üretilmesi bekleniyor.

Telefon üretimi ne zaman başlıyor?

Xiaomi, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı duyuruyla birlikte 29 Mart 2021 itibariyle açılışın gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Yani aslında bugün itibariyle fabrikanın açılışı gerçekleşmiş oluyor. Böylece bir yandan üretim de resmi şekilde başlıyor.

Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu, konuyla alakalı şu açıklamayı yapmıştı:

Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz.

Xiaomi'nin 30 milyon dolarlık yatırımla birlikte Salcomp ortaklığıyla Türkiye'de kurduğu fabrikanın açılışına hem şirket hem de devlet kademesinden önemli isimlerin katılması bekleniyor.

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