Yaani artık navigasyonlu

ABD ve Çin arasında giderek yoğunlaşan teknoloji savaşının gölgesinde başlayan Dünya Mobil Kongresi (MWC) İspanya'nın Barcelona şehrinde 204 ülkeden 100 bini aşkın ziyaretçi ile kapılarını açtı. Küresel devlerin gövde gösterisi yaptığı etkinlikte Turkcell de yerini aldı. Yerli teknoloji ürünlerin sergilendiği Turkcell standı yoğun ilgi gördü.

İKİ YENİ ÖZELLİK

'Intelligent Connectivity' olarak belirlenen bu yılın temasına uygun olarak firmalar teknolojide daha fazla akıllı uygulamalara yer veriyor. Turkcell tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin arama motoru Yaani ile Türkiye yeni bir yerli e-posta hizmetine kavuşuyor. Günde 3 milyondan fazla aramanın gerçekleştirildiği Yaani, şimdi de kullanıcılarını e-posta ve en son teknolojilerle donatılmış navigasyon uygulamalarıyla buluşturuyor. Müşterilerinin 1.440 dakikasının her anında onların yanında olma stratejisi ile dijital servisler sunan Turkcell, Türkiye’de geliştirilen Yaani E-posta ve Yaani Navigasyon servisleriyle önemli ihtiyaca daha cevap verecek.

8 MİLYON İNDİRME

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Dijital ürün ve servislerimiz sadece Türkiye’de değil dünyada da çok büyük ilgi görüyor. Biz müşterilerimiz için gerçekten fark yaratan, yepyeni özellikleri ile rakipleri arasından sıyrılan, üstün bir kullanıcı deneyimi vaat eden servisler geliştiriyoruz. Yaani ile de bunu yaptık. Müşterilerimizin de teveccühü ile bir yıl gibi kısa sürede 8 milyon indirme sayısına ulaştık. Şimdi Türkiye’nin arama motoruna e-posta ve navigasyon özelliklerini ekliyoruz. Burada da fark yaratacağımıza eminim” dedi.

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TELEFONU KATLADI

Barcelona’da en dikkat çeken ürün ise hiç şüphesiz Huawei’nin yeni katlanabilir telefonu oldu. Tek elle açılabilen, hafif ve katlanabilir akıllı telefon, gelecekteki mobil teknoloji için daha yüksek bir çıta oluşturdu. Huawei Mate X, katlandığında 11mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında kullanım ekranı sunuyor.

Terzioğlu’na GSMA’dan büyük ödül

Kaan Terzioğlu

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, mobil iletişim sektörünün uluslararası çatı kuruluşu GSMA’nın “Sektöre Büyük Katkı” ödülüne layık görüldü. Terzioğlu, ödülünü Mobil Dünya Kongresi’nin yapıldığı Barcelona’da İspanya Kralı Felipe’nin de katıldığı törenle aldı. Terzioğlu, mobil iletişim endüstrisindeki büyümeyle dijitalleşmeye katkıları ve insan için teknoloji konusunda gösterdiği liderlik nedeniyle ödüle layık görüldü.

E-ticaret yarışında geri kalmayalım

Yılın en büyük teknoloji etkinliği olan MWC Barcelona fuarında İstanbul Ticaret Odası da (İTO) yerini aldı. İTO organizasyonunda Türkiye milli iştiraki ve ikili görüşme platformunda 29 firma yer alıyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, MWC Barcelona Fuarı’na ilişkin yaptığı açıklamada, küresel B2B, yani firmadan firmaya yapılan e-ticaret yarışına dikkati çekti.

Şekib Avdagiç

MODEL GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ

İTO Başkanı Avdagiç, “B2B, yani firmadan firmaya yapılan e-ticaret yarışında havayolu ve kargoda yeni bir model geliştirmezsek, küresel rekabette olmamız ihtimal bile değil. Olta balıkçılığı gibi bu. Onlar ağla tutarken, biz olta ile balık avlayarak rekabet edemeyiz. Ağ çağında olta balıkçılığıyla övünemeyiz. Çünkü global B2B siteleri o kadar büyüdüler ki, para tahsilatının zor olduğu ülkeye mal satan kuruma önceden ödeme yapıp, ardından tahsilat için faktoring hizmeti bile veriyorlar” ifadesini kullandı.

‘IoT’, MARKALAR İÇİN İLETİŞİM FIRSATI

Şekib Avdagiç, big data (büyük veri) ile işletim gücündeki ilerlemelerin iş gücüne büyük etkisi olacak bir teknolojik devrimi tetiklediğini belirtti. Avdagiç, “Makinalar ve robotlar, yapay zeka ile kapasitelerini hızla artırıyor. Ancak dijital devrimin, firmaları ve çalışanları nasıl etkileyeceği yeterince anlaşılabilmiş değil. Benzer şekilde nesnelerin interneti (IoT) markalar için bir iletişim fırsatı” diye konuştu.