Yeni Huawei MateBook X Pro tanıtıldı

2019 model Huawei MateBook X Pro Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtıldı. Bir önceki serisine göre tasarım anlamında benzerlik gösteren dizüstü bilgisayar, donanım özellikleri ile meraklılarını resmen heyecanlandırdı.

YENİ HUAWEİ MATEBOOK X PRO’NUN YENİ ÖZELLİKLERİ HEYECANLANDIRIYOR!

13.9 inç boyutundaki ve 3000×2000 piksel çözünürlüğündeki 3K Ultra FullView dokunmatik bir ekran ile kullanıcılarının karşısına çıkan Huawei MateBook X Pro, yüzde 91 ekran kasa orana sahip. Bununla birlikte son dönemde oldukça popüler hale gelen şık ve ince bir tasarıma sahip MateBook X Pro’nun en ince noktasının 4.9mm, en kalın noktasının ise 14.6mm olduğu açıkladı. Ayrıca dizüstü bilgisayarın 1,33kg ağırlığa sahip olduğu belirtildi.

Donanım tarafında ise oldukça güçlü bir yapı ile hayranlarının karşısına çıkan Huawei MateBook X Pro, 8. Nesil Intel Core i7-8565U işlemciden gücünü alıyor. Yeni nesil işlemciye eşlik eden 2GB’lık Nvidia GeForce MX250 ekran kartına ise 8GB ve 16GB olmak üzere iki varyasyon halinde RAM destek veriyor.

Hafıza tarafında ise en hızlı depolama arabirimlerine sahip olacak MateBook X Pro, kullanıcılarına 256GB, 512GB ve 1TB kapasiteye sahip PCIe-NVMe SSD depolama alanı sunacak.

Ayrıca etkileyici bir bataryaya sahip bilgisayar tek şarj ile kullanıcılarına 12 ila 15 saat arasında bir kullanım süresi sağlayacak. Hızlı şarj desteği konusunda Huawei Mate 20 Pro telefonu ile başarısını kanıtlayan Çinli teknoloji devi, aynı performansı MateBook X Pro’da da gösteriyor.

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Kablosuz bağlantı seçenekleri arasında 1733 MB/ saniyeye kadar Wi-Fi desteği sunan yeni Huawei MateBook X Pro, PC Huawei Share özelliği sayesinde NFS özelliğine sahip cihazlardan hızlı bir şekilde kablosuz veri aktarımına da izin veriyor. Söz konusu veri aktarımını yapmak için ise bilgisayarın üzerinde bulunun PC Huawei Share etiketine telefonu dokundurmak yeterli oluyor. Buna ek olarak bilgisayarda 2 adet USB Typ-C portu, 1 Adet USB 3.0 Type-A portu ve 3,5mm kulaklık girişi de bulunuyor.

Yeni donanım özellikleri ve tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 2019 Huawei MateBook X Pro’nün henüz resmi olarak fiyatı açıklanmadı. Lakin Huawei yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Huawei MateBook modelleri Türkiye’de satışa sunulacak.

HUAWEİ MATEBOOK X PRO 2019 ÖZELLİKLERİ

- İşlemci (CPU): (1.6GHz) Intel Core i5-8265U; 1.8GHz Intel Core i7-8565U (Whiskey Lake)

(1.6GHz) Intel Core i5-8265U; 1.8GHz Intel Core i7-8565U (Whiskey Lake) - Bellek: 8GB / 16GB 2,133MHz LPDDR3

8GB / 16GB 2,133MHz LPDDR3 - Depolama Alanı: 256GB-512GB/1TB PCIe-NVMe SSD

256GB-512GB/1TB PCIe-NVMe SSD - GPU Birimi: Intel UHD 620 (Core i5) / Nvidia GeForce MX250 w/GB GDDR5

Intel UHD 620 (Core i5) / Nvidia GeForce MX250 w/GB GDDR5 - Ekran: 13.9-inç LTPS teknolojisi (3000×2000) 3K Ultra FullView

13.9-inç LTPS teknolojisi (3000×2000) 3K Ultra FullView - Kamera: 1MP ön

1MP ön - Bağlantı : USB 3.1 Type-C, USB 3.0 Type-A, 3.5mm, kulaklık/mikrofon, VGA ve HDMI / 802.11ac (2 x 2) & Bluetooth 5.0

USB 3.1 Type-C, USB 3.0 Type-A, 3.5mm, kulaklık/mikrofon, VGA ve HDMI / 802.11ac (2 x 2) & Bluetooth 5.0 - Batarya: 57.4Wh

57.4Wh - Renk Seçenekleri: Gümüş ve Uzay Grisi

Gümüş ve Uzay Grisi - Boyutlar: 11.97 x 8.54 x 0.57 inç

11.97 x 8.54 x 0.57 inç - Ağırlık : 1.33 kg

1.33 kg - Kalınlık : 14.6mm

14.6mm - Renk Seçenekleri : Gümüş ve Uzay grisi