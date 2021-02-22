Yeni nesil AirPods'lar Mart'ta tanıtılabilir

Apple, bir süredir yeni nesil AirPods'lar üzerinde çalışıyor. Evet; şu ana kadar şirket cephesinden gelen herhangi bir doğrulama olmasa da üçüncü nesil AirPods hakkındaki bilgiler gelmeye devam ediyor. Mobil sızıntılarıyla bilinen MacRumors, yeni nesil AirPods'un da 'Pro' modelindeki gibi kulak içi yapısında olacağını gösteriyor.

Üçüncü nesil AirPods'un sızan ekran görüntüsü, Pro'ya daha yakın bir modeli gösteriyor.

Pil daha uzun süre gidecek

Daha önce ortaya çıkan söylentiler, üçüncü nesil AirPods'un Pro modelindeki gibi aktif gürültü engellemeyi desteklemeyeceğini, ancak ikinci nesle göre pilin daha uzun süre dayanabileceği ve yeni bir yongaya sahip olabileceği yönündeydi. Fakat yeni fotoğraf, AirPods Pro'ya benzer yapıdaki kulaklığı gösteriyor.

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Yeni AirPods'ların Mart başındaki özel bir etkinlikle tanıtılması bekleniyor. Ayrıca AirPods Pro'ya oranla avantajının özellikle fiyat kısmında ortaya çıkması bekleniyor.