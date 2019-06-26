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Teknoloji Yeni patent akıllı telefon hırsızlığını sona erdirecek
MOBİL

Yeni patent akıllı telefon hırsızlığını sona erdirecek

Mobil teknolojiler konusunda çalışmalarını devam ettiren Ericsson'un patent başvurusu hırsızlığı önleyebilir. Bu teknoloji, telefonu tutan kişiyi kalp ritminden tanıyarak, izinsiz biri telefonu tuttuğu zaman "düşük sürtünme" moduna girecek.

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Akıllı telefon hırsızlığını önlemeye yönelik birçok farklı teknoloji geliştiriliyor.
Akıllı telefon hırsızlığını önlemeye yönelik birçok farklı teknoloji geliştiriliyor.

Cep telefonları için ödenen yüksek fiyatlar düşünülürse, kimsenin bu telefonları ceplerinden bir hırsıza çaldırmak istemeyeceği açık. Neyse ki gelecekteki telefonlar, yankesicilere karşı kendi güvenlik önlemleri ile gelebilir. İsveçli telekom firması Ericsson tarafından yapılan yeni bir patent başvurusu, telefonların çalınmasını en azından teoride çok daha zor hale getirebilecek yeni bir teknolojiyi gösteriyor.

Bu teknoloji, telefonu tutan kişiyi kalp ritminden tanıyarak, izinsiz biri telefonu tuttuğu zaman "düşük sürtünme" moduna girecek.

"Düşük sürtünme" modunda telefon hızlı bir şekilde titreyerek potansiyel hırsızların telefonu tutmasını zorlaştıracak. Ayrıca telefon bir de "yüksek sürtünme" modu içeriyor ve bu modda da telefon sizin tarafınızdan tutulurken kayarak yere düşme ihtimali azalıyor.

Patent başvurusu yeni fark edilmiş olsa da Şubat ayında doldurulmuş. Ancak teknoloji kabul görse bile, telefonlara ne zaman entegre edilebileceğini kestirmek şu an için çok zor.

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