Teknoloji Yeni raporlar App Storedaki zararlı uygulamaların varlığını gösteriyor
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Yeni raporlar App Store'daki zararlı uygulamaların varlığını gösteriyor

Son olarak ortaya çıkan yeni raporlar, 1000 App Store oyunundan %2'sinin dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını belirtiyor. Üstelik bu sakıncalı uygulamalar arasında Apple ve Samsung isimleri de özellikle geçiriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni raporlar App Storedaki zararlı uygulamaların varlığını gösteriyor
App Store

Apple CEO'su Tim Cook, bir süre önce App Store hakkında çeşitli açıklamalar yapmıştı. Uygulama güvenliklerinden bahseden Cook, ilerleyen süreçte daha çeşitli önlemler alınacağı ve 'güvensiz' uygulamaların App Store'da yeri olmadığını belirtmişti. Bununla birlikte, onay süreci görünüşe göre hala önemli sayıda kötü uygulamaya izin veriyor.

Yeni yayınlanan bir rapora göre, mağazada en çok hasılat yapan 1000 uygulamadan %2'si kullanıcıları dolandırma amacıyla kurulmuş durumda.

Bahsedilen kötü amaçlı uygulamalardan bazıları, kullanıcılara yanlışlıkla virüs bulaştığı söylenen ve onları gereksiz yazılım satın almaya yönlendiren çeşitli parametreler içeriyordu. Ayrıca listede QR okuyucuları;Amazon ve Samsung gibi büyük markaların adının da geçtiği çeşitli uygulamalar da yer alıyor. Üstelik bunların bazıları AppStoresıralamasında yükselmek için sahte müşteri yorumlarını kullanıyor.

Apple sözcüsü FredSainz'in ise konuyla alakalı olarak Washington Post'a yaptığı açıklama şu şekilde:

    App Store'u müşterilerin uygulama indirebileceği güvenilir bir yer olarak tutmak iç.in geliştiricileri yüksek standartlarda tutuyoruz ve kullanıcılara zarar veren uygulamalara karşı önlem alıyoruz. Apple, müşterilerimizin güvenliğini ilk sıraya koyan uygulamalar sektöre öncülük ediyor ve biz de öğrenmeye, uygulamalarımızı geliştirmeye ve müşterilere en iyi deneyimi sunmaya odaklanıyor ve bu alana yatırım yapmaya devam ediyoruz.
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