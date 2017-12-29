Yeni Şafak WhatsApp hattı yayında

Sahip olduğu teknolojik alt yapı, modern ara yüzü ve mobil uygulamalarıyla dijital medyaya yeni bir soluk kazandıran Yeni Şafak, yepyeni bir hizmeti daha devreye aldı. Yeni Şafak okurları bundan böyle sıcak gelişmelere ve yapılan özel içeriklere Yeni Şafak WhatsApp hattı üzerinden kolaylıkla erişebilecek.

WhatsApp servisine dahil olmak için yapmak gereken işlem oldukça basit. Yeni Şafak ana sayfasına girerek, sağ manşetin hemen altında yer alan WhatsApp kutucuğuna, kullandığımız telefon numarasını yazıyoruz ve sonrasında ‘Abone Ol’ butonuna tıklıyoruz.

Abone olmak için aşağıdaki linki tıklayın.

https://www.yenisafak.com/abon...

REKLAM

Sonrasında aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü üzere bir yanıt geliyor. Günün öne çıkan haberlerini WhatsApp üzerinden bildirim olarak almak için gelen kişi kartını rehbere ekleyerek işlemimizi tamamlıyoruz. Bu işlemin ardından son dakika gelişmeleri, günün öne çıkan haberleri ve özel sosyal medya içerikleri, WhatsApp bildirimi olarak akıllı cihazınıza geliyor.

Güncel gelişmeleri ve özel içerikleri anlık olarak takip etmek için ücretsiz Yeni Şafak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz.

Yeni Şafak WhatsApp hattını kullanmanın avantajları nelerdir?

Her şeyden önce bu WhatsApp servisimizi kullanarak güncel içeriklere çok daha hızlı ve kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Örneğin mobil uygulamamızı yüklemek için telefonunuzda yeterli hafıza alanı yoksa, WhatsApp servisimizle de önemli haberlere ve içeriklere anında erişim sağlayabilirsiniz.

REKLAM

Diğer taraftan Yeni Şafak WhatsApp servisinde sadece güncel gelişmeler değil, özel içerikler de bulunuyor. Gündem, Dünya, Spor, Ekonomi, Teknoloji ve Hayat kategorilerimizde yapılan güncel infografik ve özel videolara yine bu servis sayesinde ulaşabilirsiniz.

Yeni Şafak WhatsApp hattını sadece içeriklere ulaşmak için değil, ihbar için de kullanabilirsiniz. Sahip olduğunuz bilgileri ve görüntüleri yine aynı numara üzerinden bizlerle paylaşıp ihbarda bulunabilirsiniz.