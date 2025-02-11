sahibinden.com, Yepy'yi (Yepyenilenmiş Cihazlar) tanıttı
sahibinden.com'un tanıttığı teknolojik ürün alım-satım pazaryeri Yepy, eski cihazların yerine yenilenmiş muadillerini yahut bir üst kalitedeki ürünleri sunarak kullanıcının cebine kazanç sağlıyor. İlk etapta sadece telefon alım-satımlarında kullanılacak Yepy, Ticaret Bakanlığı onayıyla 'Yenileme Merkezi' lisansı alan firmalarca TSE yenileme standardına uygun olarak işletilecek.
sahibinden.com, kullanıcıların
güncel teknolojiye daha uygun fiyatlarla
erişimini kolaylaştıran yenilenen teknolojik cihaz alım-satım pazaryeri
Yepy'nin
tanıtımını gerçekleştirdi.
İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte tanıtılan
Yepy ile eski cihazlar satın alınıyor.
Yerine ise lisanslı iş ortakları tarafından
yenilenen cihazlar, garantili ve taksitli olarak
yeni sahipleriyle buluşturuluyor.
Yepy,
ilk etapta cep telefonlarında
kullanılacak. Kullanıcılar, eski cihazlarını, anlaşmalı iş ortaklarının sunduğu en iyi teklifi değerlendirerek elinden çıkaracak. Bu cihazlar,
Ticaret Bakanlığı onayıyla
'Yenileme Merkezi' lisansı alan firmalarca TSE yenileme standardına uygun olarak yenilenecek. Kullanıcılar,
Yepy üzerinden uygun fiyatla,
yenileme merkezi garantili ve taksitli olarak
yenilenen teknolojik cihazı satın alabilecek.
Elektronik atıkların azaltılması,
kaynak tasarrufu, uygun fiyatlı teknoloji erişimi
ve ithalat bağımlılığını azaltma gibi topluma ve kullanıcıya
birçok fayda sunan Yepy,
sahibinden.com güvencesiyle herkesin
daha iyi teknolojiye uygun fiyatla
ulaşmasını sağlayan alışveriş deneyimi sunacak.
Yenilenmiş telefonlar, Yepy üzerinden avantajlı fiyatlar ve
12 aya kadar taksit seçenekleriyle
satışa sunuluyor. Yenileme işlemlerinin ardından kapsamlı testlerden geçen bu ürünlerin, yenileme merkezleri tarafından
1 yıl garantisi
bulunuyor.
Yepy, kullanılmış cihaz sahibi satıcılar için cihazlarını
hızlı ve zahmetsiz bir şekilde,
birden çok teklif arasından en avantajlı fiyata satma imkanı sunuyor. Böylece, atıl durumdaki
cihazlar ekonomik bir değere dönüşüyor.
Yepy'yi tanıtım gününde inceledik
Yepy'yi tanıtım gününde inceledik
Yeni Şafak Muhabiri Ensar Esmer, sahibinden.com'un Yepy'yi tanıtım programına katılarak değerlendirmelerde bulundu.
Uygun fiyata kaliteli teknoloji: Sahibinden.com Yepy'yi tanıttı
Teknoloji
11 февраля, вторник
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#Yepy
#Cep Telefonu
#Teknolojik Ürünler