Teknoloji Yunus Emre Enstitüsü, koronavirüse yönelik tüm bilgileri tek sitede topladı
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Yunus Emre Enstitüsü, koronavirüse yönelik tüm bilgileri tek sitede topladı

Yunus Emre Enstitüsü, korona virüsüne karşı yürütülen bilimsel ve teknolojik mücadeleye katkı amacıyla tüm bilgileri tek platformda toplayarak "Covid-19 Hub" adıyla kurduğu siteyi kullanıma açtı.

Haber Merkezi İHA
Sitede birçok gelişme yer alacak.
Sitede birçok gelişme yer alacak.


Yunus Emre Enstitüsü, Cumhurbaşkanlığının yürüttüğü Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği (TABİP) kapsamında Covid-19’a çare bulunması için çalışan tüm kesimlerin en güncel bilimsel çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri güvenilir kaynaklardan takip edebilmesini sağlamak amacıyla kurduğu bilimsel platformu covid19.tabipacademy.com adresi üzerinden kullanıma açtı. "Covid-19 Hub" adlı sitede onlarca konu başlığı altında yüzlerce makale ve analiz ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.

DHA
Sitede salgına dair gelişmeler olacak.

Sitede öncelikli olarak Türkiye’den iyi örnekler ve gelişmeler, Japonya’dan Güney Kore’ye, Almanya’dan ABD’ye kadar her ülkedeki iyi uygulamalar siteyi ziyaret edenlerin hizmetine sunuldu.
Korona virüsüne karşı yürütülen bilimsel ve teknolojik mücadeleye hız katmayı amaçlayan Yunus Emre Enstitüsü, kurulan sitenin en güncel gelişmeleri ve bulguları ana kaynaklardan derleyerek yüz binlerce hastanın hayatını kurtarmak için zamanla yarışan bilim adamları, doktorlar, medikal malzeme üreticileri ve ilgili tüm kesimin erişimine sunduğunu açıkladı.

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