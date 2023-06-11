Deprem bölgesinde telafi eğitim ne zaman başlayacak?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 14 Haziran tarihinde yapılacak ve akşam saat 21.00'da Amerika Merkez Bankası’nın kritik faiz kararı açıklanacak. Fed üst düzey yetkilisi Loretta Mester, başka bir faiz artışı uygulamadan önce beklemek için zorlayıcı bir neden olmadığını söyledi. Peki FED faiz beklentisi ne yönde? FED faizi artıracak mı, indirecek mi? İşte detaylar.