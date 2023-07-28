Tercih yaparken ham puan mı yerleştirme puanına mı dikkat edilmeli?

17-18 Haziran'da yapılan YKS'nin sonuçları ilan edildi ve tercih işlemleri 27 Temmuz Perşembe günü itibariyle başlamış oldu. Adaylar YKS sonrası merakla "Üniversite tercihlerinde ham puan mı, yerleştirme puanı mı daha önemli?" sorusunun cevabını arıyor. İşte detaylar.

TERCİH YAPARKEN HAM PUAN MI YERLEŞTİRME PUANINA MI DİKKAT EDİLMELİ?

Yerleştirme Puanı dikkate alınır. Üniversite tercihlerini yaparken hangi puanın kullanılacağını bilmek hayati önem taşıyor. Yanlış yapılacak bir tercih koskoca bir yılınızın heba olmasına sebep olabilir. Bir üniversiteye girebilmek için sadece sınav puanınız etkili değildir. Sınav puanı ham haldedir. Sınav puanına ortaöğretim başarı puanı hesaplanarak eklenir ve ortaya yerleştirme puanı çıkar. Ve tercih yaparken yerleştirme puanınızı kullanarak tercih yaparsınız.

Peki TYT tercih yaparken ham puan mı yerleştirme puanı mı dikkate alınır?

TYT tercihleri için de aynı durum geçerli. Ham puan değil ortaöğretim puanı eklenerek hesaplanan yerleştirme puanı ile tercih yapılır. Sonra bu puanlarla yüksekten başlanarak yerleştirmeler yapılıyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, HUKUK EN DÜŞÜK BAŞARI SIRALAMASI KAÇ?

İlk tıp ve hukukla başlayan bu uygulamaya sonradan mühendislik, mimarlık, öğretmenlik, diş hekimliği ve eczacılık gibi programlar da eklendi. Bu programlar hangi puan türünde öğrenci alıyorlarsa o türün yerleştirme sırasında adayın bu barajı geçmesi istenir. Örneğin tıp tercih etmek için ilk 50 bin içinde yer almalı. Diş hekimliğinde ilk 80 bin, eczacılıkta ilk 100 bin arasında olmalı.











