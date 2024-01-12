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İtalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de! TFF'den flaş "Yarı Ofsayt" kararı geldi: Yarı Ofsayt Sistemi nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Açıklamanın ardından yarı ofsayt sistemi ile ilgili detaylar merak kazandıç. FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda kullanılan Yarı Ofsayt Sistemi nedir? Türkiye'de nasıl uygulanacak? İşte ayrıntılar...

11:27 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
TFF
TFF

Yarı otomatik ofsayt sistemi maliyeti ve özellikleri TFF'nin yaptığı son dakika açıklaması ile merak kazandı. FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda ve İtalya Serie A'da kullanılan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlanıyor. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, böylece Avrupa liglerinde İtalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de kullanılmış olacak.

TFF'den Süper Lig için yarı otomatik ofsayt sistemi açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni yabancı kararının ardından yarı otomatik ofsayt sistemini de devreye sokmaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre yarın bu gelişmeyi teknik detayları ile duyuracak olan TFF, 20. hafta itibarıyla yarı otomatik ofsayt sistemini devreye sokacak.

VAR MERKEZİNE İLETİLECEK, DURAKLAMALAR AZALACAK

Bir süredir üzerinde kapalı devre olarak çalışma yürütülen sistemle birlikte kameralar oyuncuların konumlarını belirleyerek VAR merkezine iletecek. VAR hakemleri de pozisyonun ofsayt olup olmadığını maçın hakemine iletecek.

Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemine geçilmesiyle birlikte VAR incelemelerindeki duraklamanın azalması bekleniyor.

Yarı Ofsayt Sistemi nedir?

Yarı otomatik ofsayt sisteminde maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve pozisyonla ilgili karar kısa sürede verilecek.

Stadyumda farklı noktalara yerleştirilmiş 12 özel kamera ile oyuncuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydetmek mümkün olacak.






#TFF
#yarı ofsayt
#yarı ofsayt sistemi
#süper lig
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