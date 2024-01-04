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TFF ertelenen Süper Kupa için kararı verdi: Ocak ayı içerisinde oynanacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanması planlanan mücadele ileri bir tarihe ertelenmişti. TFF'nin gerçekleştirdiği toplantı sonrası maçın ne zaman oynanacağına dair ilk adımlar atıldı. Süper Kupa maçının yeni tarihi belli oldu.

15:11 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Süper kupa
Süper kupa

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali, yaşanan olaylar sonrası iki takımın da maça çıkmaması nedeniyle ertelenmişti.

Süper Kupa maçının tarihi belli oldu

Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü’nün haberine göre TFF, müsabakanın Ocak ayı içinde oynanmasına karar verdi.

Lig bir hafta kaydırılacak

EURO 2024 nedeniyle 19 Mayıs'ta bitecek ve zaten fazlasıyla sıkışık olan takvim bir hafta kaydırılacak. İlerleyen aylarda bu ertelenen maçlar hafta içine konulacak.




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