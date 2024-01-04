Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali, yaşanan olaylar sonrası iki takımın da maça çıkmaması nedeniyle ertelenmişti.

Süper Kupa maçının tarihi belli oldu

Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü’nün haberine göre TFF, müsabakanın Ocak ayı içinde oynanmasına karar verdi.

Lig bir hafta kaydırılacak

EURO 2024 nedeniyle 19 Mayıs'ta bitecek ve zaten fazlasıyla sıkışık olan takvim bir hafta kaydırılacak. İlerleyen aylarda bu ertelenen maçlar hafta içine konulacak.











