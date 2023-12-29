Süper Kupa oynanmayacak.

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray ortak yayınladığı metinde, " Süper Kupa ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.