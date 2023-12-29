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Spor

Süper Kupa oynanmayacak: Takımlar İstanbul'a dönüyor

Turkcell Süper Kupa müsabakası öncesi yaşanan olayların ardından Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri aldıkları ortak karar neticesinde Süper Kupa'ya çıkmıyor. Final karşılaşması oynanmayacak. TFF ile yapılan toplantının ardından ortak basın açıklaması yaparak ileri bir tarihe ertelendiğini duyruldu.

20:29 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 22:19 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Süper Kupa oynanmayacak.
Süper Kupa oynanmayacak.

Süper Kupa müsabakası öncesi, Suudi yönetiminin aldığı kararda 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtü'ne izin verilmeyeceği öne sürülmüştü.


İki kulüp yetkilileri, milli hassasiyetlerden ödün vermeyeceklerini söyleyerek, Suudilerin kararından dönmemesi halinde maça çıkmama kararı alacaklarını söylemişlerdi.


Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkmama kararı aldı

Saat 20.45'te oynanması planlanan Süper Kupa müsabakası, Galatasaray ve Fenerbahçe Kulübünün sahaya çıkmama kararının ardından maç iptal edildi.


Ortak açıklamaya yapıldı

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray ortak yayınladığı metinde, " Süper Kupa ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.


Sabaha karşı İstanbul'da olacaklar

İki kulüp maça çıkmama kararının ardından İstanbul'a dönüyor. Galatasaray takımı, saat 04.00’te İstanbul Havalimanı’nda olacak. Fenerbahçe ise saat 04.15’te Sabiha Gökçen Havalimanı’nda olacak.



#Süper Kupa
#Galatasaray
#Fenerbahçe
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı oynanacak mı? Takımlar sahaya çıkacak mı?