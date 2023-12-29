Süper Kupa oynanmayacak.

Süper Kupa müsabakası öncesi, Suudi yönetiminin aldığı kararda 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtü'ne izin verilmeyeceği öne sürülmüştü.
İki kulüp yetkilileri, milli hassasiyetlerden ödün vermeyeceklerini söyleyerek, Suudilerin kararından dönmemesi halinde maça çıkmama kararı alacaklarını söylemişlerdi.
Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkmama kararı aldı
Saat 20.45'te oynanması planlanan Süper Kupa müsabakası, Galatasaray ve Fenerbahçe Kulübünün sahaya çıkmama kararının ardından maç iptal edildi.
TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray ortak yayınladığı metinde, " Süper Kupa ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
İki kulüp maça çıkmama kararının ardından İstanbul'a dönüyor. Galatasaray takımı, saat 04.00’te İstanbul Havalimanı’nda olacak. Fenerbahçe ise saat 04.15’te Sabiha Gökçen Havalimanı’nda olacak.