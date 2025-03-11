Threads, kullanıcıların platformdaki etkileşimlerini artırmaya yönelik yeni bir özelliği test ediyor. Yeni özellik, kullanıcıların profillerine hobilerini, profesyonel ilgi alanlarını veya kişisel tutkularını eklemelerine imkan tanıyor. Meta, bu yeniliğin özellikle platforma yeni katılan kullanıcılar için faydalı olacağını belirtiyor.

Teknoloji, spor, müzik ya da yemek gibi kategoriler arasından seçim yapılabiliyor. Bu bilgiler, kullanıcıların profillerinde görünecek ve ziyaretçilerin o kişinin hangi konularla ilgilendiğini anlamasına yardımcı olacak.

Threads algoritmaları bu ilgi alanlarını kullanarak kullanıcılara özel içerik önerileri ve tartışma başlıkları sunmayı planlıyor. Bu sayede kullanıcılar, ilgi duydukları konularla alakalı diğer kişilerle etkileşim kurabilecek. Meta, bu yeniliğin özellikle platforma yeni katılan kullanıcılar için faydalı olacağını belirtiyor. Yeni kullanıcılar, ilgi alanlarını ekleyerek Threads algoritmalarından yönlendirme alabilecek ve böylece platformda anlamlı tartışmaların bir parçası olabilecekler. Meta, bu özellik ile Threads'i rakip platformlardan ayrıştırmayı ve kullanıcı tabanını genişletmeyi amaçlıyor.

Threads nedir?

Threads"i duyurdu. Bu platform, kullanıcıların metin içeriklerini paylaşmalarını ve herkese açık sohbetlere katılmalarını sağlamak üzere tasarlandı. Threads, mikroblog platformu olarak Twitter'a benzer bir şekilde çalışır ve aynı zamanda bir sosyal medya platformu olarak kabul edilebilir. Ancak, Threads'ın odak noktası Instagram'a entegre olması ve kullanıcıların daha yakın çevreleriyle iletişim kurmasını sağlamasıdır. Bu uygulama, kullanıcıların belirli arkadaşlarıyla daha özel ve sürekli iletişim halinde olmalarını hedefler.

Threads nasıl kullanılır?

Threads, kullanıcıların her mesaj için 500 karaktere kadar metin paylaşmalarına izin verir. Ayrıca bağlantılar, fotoğraflar ve en fazla 5 dakika uzunluğunda videolar da paylaşılabiliyor. Bu platform, bağımsız bir uygulama olmasına rağmen, giriş yapmak için Instagram kullanıcı bilgilerini gerektiriyor. Instagram hesap doğrulamaları da Threads profiline aktarılabilir. Bu özellikler, Threads'i sosyal medya alanında önemli bir oyuncu haline getiriyor.

Threads özellikleri nedir?

Instagram hesabı ile giriş yapabilecek ve profil bilgileri aktarılacak.

Instagram'daki kullanıcı adını kullanılabilecek.

Yazılı formatta paylaşım yapılabilecek. (Tweet atma)

Maksimum 500 karakter sınırlandırılması.

Paylaşımda fotoğraf ya da video eklenebilecek. (Medya desteği)

Threads paylaşımları instagram hikayelerde paylaşabilecek.

Paylaşımları beğenebilme özelliği.

Paylaşımlar yeniden paylaşabilecek. (Retweet)

Paylaşımlara yorumda bulunabilinecek. (Reply)

Başka bir kullanıcı paylaşıma etiketlenebilecek.

Threads hesap nasıl açılır?

Threads uygulamasını indirin.

Uygulamayı açın.

Instagram ile giriş yap’a tıklayınız.

Instagram’dan içe aktara tıklayınız.

Herkese açık veya gizli profili seçiniz.

Takip etmek istediğimiz kişileri seçiniz.