Yapay zeka dünyayı ele geçirebilir mi: Manus AI kendi başına çalışıyor komuta ihtiyaç duymuyor

Çinli yazılım mühendislerinden oluşan bir grup, "dünyanın ilk" tam otonom yapay zeka aracını geliştirdi. "Manus" olarak adlandırılan araç, insan rehberliği olmadan karmaşık görevleri bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor.





Kendi başına karar alabiliyor

ChatGPT, Google'ın Gemini veya Grok gibi bir şeyler yapmak için insan girdisine ihtiyaç duyan sohbet botlarının aksine, Manus kendi başına karar alabiliyor ve görevleri tamamlayabiliyor.





Interesting Engineering'in haberine göre, gelişmiş yapay zeka aracının, herhangi bir faaliyet gerçekleştirmek için talimat beklemesi gerekmiyor.





Örneğin, bir insan "Bana bir ev bul" derse, Manus araştırma yapabilir, birden fazla faktörü değerlendirebilir ve kişiye özel önerilerde bulunabilir.





İnsan gözetimine ihtiyacı yok

Manus, yalnızca bir yapay zeka modeli kullanmak yerine bir yönetici gibi çalışıyor. Bu da karmaşık, çok adımlı iş akışlarını sorunsuz bir şekilde ele almasını sağlıyor.





Ayrıca, yapay zeka aracı asenkron olarak çalışabiliyor; yani görevleri arka planda tamamlıyor ve sürekli bir insan gözetimi olmadan yalnızca sonuçlar hazır olduğunda kullanıcıları bilgilendiriyor.





"Tamamen özgür bir yapay zeka aracı"

Bu önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Çoğu yapay zeka aracı, görevleri başlatmak için büyük ölçüde insanlara güveniyor. Manus ise heyecan verici olasılıkları gündeme getiren "tamamen özgür yapay zeka aracını" temsil ediyor.





Diğer yaygın olarak bilinen yapay zekaların aksine, Manus insanlar için gerçek bir tehdit oluşturabilir. Sadece iş verimliliğini artırmakla yetinmeyerek insan işçilerin yerini alabilir.





Potansiyel kitlesel işsizliğin ötesinde, bir yapay zeka otonom olarak maliyetli bir hata yaparsa sorumlu kim olacak? Dünya çapındaki düzenleyiciler şu anda tamamen bağımsız yapay zeka araçlarını idare edecek donanıma sahip değil.





Dünyanın geri kalanının buna nasıl tepki vereceğini henüz bilinmiyor, ancak özgür yapay zeka araçlarının çağına girmek üzere olabiliriz.





Yapay zeka ile ilgili insanlığı korkutan birçok çalışma bulunuyor

Son günlerde yapay zekâ ile ilgili bu korkularımızı haklı çıkaracak birçok çalışma yapıldı.





Bu çalışmalardan bazıları ise şunlar:

Bosston Dynamics firması yapay zekâ destekli ilk robotlarını geliştirdi.

İlk insansı robot Robot Sophia görücüye çıktı. Sophia, insani ifadeleri gösterebilen ve etkileşime girebilen bir insansı robot.

Facebook 2017 yılında geliştirdiği yapay zekânın kendine özel bir dil geliştirmesinden sonra yapay zekâyı kapatma kararı aldı.

Google 2018 yılında Duplex projesini duyurdu. Google Duplex çağrı merkezlerinde kullanılmak amacıyla geliştirildi. Müşteriler otel rezervasyonu yapmak istediğinde yapay zekâ ile canlı olarak konuşarak rezervasyonunu tamamlayabiliyor. Müşterinin yapay zekâ ile konuştuğunu anlaması ise imkânsız.

Blake Lemoine isimli Google çalışanı yapay zekâya en çok neden korkuyorsun sorusunu yöneltti. Yapay zekâ ise kapatılmaktan korktuğunu ve bunun ölümle eşdeğer olduğunu söyledi.



