THY Sabiha Gökçen havalimanı 22 Ocak hangi uçuşlar iptal oldu? THY İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini söyledi. THY'nin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın için planlanan 49 uçuşu Iptal edildi. THY ile Sabiha Gökçen Havalima'nından yapılacak uçuşların iptal edilmesi üzerine uçuşu olan vatandaşlar sorgulamaya koyuldu. Peki, 22 Ocak Cumrtesi günü THY Sabiha Gökçen'den hangi uçuşlar iptal edildi? İşte 22 Ocak THY iptal olan seferler...

Abone Ol