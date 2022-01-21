Özgün THY Sabiha Gökçen havalimanı 22 Ocak hangi uçuşlar iptal oldu?
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THY Sabiha Gökçen havalimanı 22 Ocak hangi uçuşlar iptal oldu?

THY İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini söyledi. THY'nin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın için planlanan 49 uçuşu Iptal edildi. THY ile Sabiha Gökçen Havalima'nından yapılacak uçuşların iptal edilmesi üzerine uçuşu olan vatandaşlar sorgulamaya koyuldu. Peki, 22 Ocak Cumrtesi günü THY Sabiha Gökçen'den hangi uçuşlar iptal edildi? İşte 22 Ocak THY iptal olan seferler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
THY Sabiha Gökçen havalimanı 22 Ocak hangi uçuşlar iptal oldu?
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadn yaptığı açıklamada İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini söyledi.

Üstün, "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz" dedi.

SABİHA GÖKÇEN'DE SEFER İPTALLERİ

Öte yandan THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iniş ve kalkış yapılması planlanan 49 uçuş iptal edildi. Bunlardan Milano, Köln, Ercan ve Basel olmak üzere karşılıklı 8 uçuş, iç hatlarda ise 41 uçuş iptal edildi.

"SEYAHATLERİNİZİN DURUMUNU KONTROL EDİN"

Yahya Üstün sosyal paylaşım sitesi Twitter hebasından yaptığı açıklamada "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz"

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