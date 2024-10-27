Tilavet secdesi, Kur'an-ı Kerim'de geçen secde ayetlerini okuduğumuzda yaptığımız bir ibadettir. Bu secde, Allah'ın büyüklüğünü ve ayetlerin önemini daha iyi anlamak için yapılır. Tilavet secdesi yapılırken ne okunur sorusuna cevap şu şekildedir.

Tilavet secdesi nedir sorusunun cevabı, Kur'an okuma esnasında karşılaştığımız secde ayetlerine gösterdiğimiz saygıdır. Tilavet secdesi yapılırken ne okunur sorusunun cevabı basittir. İşte tilavet secdesi yapılışı ve tilavet secdesi duası:

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya ‘Allahu ekber’ diyerek bir kere secdeye gidip üç defa “Sübhane Rabbiye’l-alâ” dedikten sonra yine ‘Allahu ekber’ diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selam yoktur.

Tilavet secdesi duası