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Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

08:2326/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Tokat
Tokat

Ülke genelinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken bazı illerimizde eğitim-öğretim faaliyetlerine de ara verildi. Tokat'taki okulların durumu Kaymakamlıktan gelen açıklama sonrası belli oldu. Peki bugün Tokat'ta okullar tatil mi? Tokat'ta okullar kaç gün tatil edildi? Hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İşte Tokat Valiliği 26 Kasım Salı günü kar tatili açıklaması...

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, birçok il ve ilçede eğitime ara verilmesine neden oldu. Eğitime ara verilen iller ve ilçeler valilikler tarafından duyurulmaya başlandı. Tatil olan illerimizden biri de Tokat oldu.

TOKAT'TA BUGÜN (26 KASIM 2024) OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Kasım Salı günü okullar tatil edilirken, engelli ve hamile kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji İl Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilerin güncellenmesi ve yeniden değerlendirilmesi sonucunda; 26 Kasım 2024 Salı günü taşımalı eğitimin yanı sıra Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinlisayılacaktır”denildi.


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