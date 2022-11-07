TOKİ Siirt kura çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TOKİ sosyal konut projesinin ardından, kura çekiminin yapılacağı tarihler, Bakan Kurum'un açıklamaları sonrasında belli oldu. Kurum'un açıklamasına göre; "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde ilk kura 7 Kasım Şırnak ve Ardahan ile başladı. Peki, TOKİ 2022 Siirt kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ 2022 Siirt kura çekimi bilgileri
TOKİ SİİRT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Siirt'te konut kura çekimi 8 Kasım Salı günü saat 09.00'da yapılacak.
TOKİ SİİRT KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekimi sonuçlarını sorgulamak için TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresine erişim sağlayın. Kura çekimleri canlı olarak TOKİ ya da YouTube üzerinden izlenecek.
SİİRT TOKİ KONUTLARI KAÇ ADET?
Siirt'te 903 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek.
SİİRT HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
Siirt'te 4 ayrı bölgede TOKİ konutları inşa edilecek. Bunlar:
- Baykan
- Eruh
- Siirt Merkez
- Tillo
TOKİ KURALARI HANGİ İLDE NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:
7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut