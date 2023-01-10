Özgün Bakan Kurumdan TOKİ taksit vade artış oranlarında yüzde 50 indirim müjdesi
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Bakan Kurum’dan TOKİ taksit vade artış oranlarında yüzde 50 indirim müjdesi!

TOKİ’nin İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde aylık taksitlerdeki artış oranı belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında TOKİ vade artış oranlarına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Kurum, "TOKİ Başkanlığımızdan ev alan kardeşlerimiz bu haberi sabırsızlıkla bekliyor. TOKİ memur maaş zammına göre artış yapıyordu. Bu yıl memur maaş zammı yüzde 30 oldu. TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk. Vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ taksitleri ne kadar? 2023 TOKİ vade artış oranı kaç oldu? TOKİ ödemelerinde indirim ne kadar?
TOKİ taksit indirimi ne kadar?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek "Gölbaşı TOKİ Kura Çekimi"ne katılıyor. Bakan Kurum "TOKİ Başkanlığımızdan ev alan kardeşlerimiz bu haberi sabırsızlıkla bekliyor. TOKİ memur maaş zammına göre artış yapıyordu. Bu yıl memur maaş zammı yüzde 30 oldu. TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk. Vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk. Vatandaş nasıl ödeyecek diye tezbirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışının gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruduk, kolladık" dedi.

TOKİ taksit vade oranları
TOKİ taksit vade oranları

2023 TOKİ vade artış oranı kaç oldu?

Bakan Murat Kurum TOKİ taksit tutarlarına ilişkin olarak, "TOKİ Başkanlığımızdan ev alan kardeşlerimiz bu haberi sabırsızlıkla bekliyor. TOKİ memur maaş zammına göre artış yapıyordu. Bu yıl memur maaş zammı yüzde 30 oldu. TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk. Vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk. Vatandaş nasıl ödeyecek diye tezbirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışının gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruduk, kolladık." dedi.

TOKİ
TOKİ

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle: Sincan Saraycık'ta on binlerce yeni yuvamızı hemşerilerimize sunuyoruz. Başkentimizde seller yaşandı. Hasar gören Mamak, Haymana, Bala, Akyurt'ta seferberlik şuuruyla tüm ekiplerimiz sahadaydı. Hızlı şekilde hasarlarını giderdik.

Başkent millet bahçesini bitirdik. Ankara hipodromunu Ankaralıların hizmetine sunduk. Geçtiğimiz hafta Mamak'a gittik, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadık. Burası Gölbaşı. 4 yıllık sürede Gölbaşımıza temel atma ve açılış töreni sayımız 10'u geçti. Gölbaşı'nda millet bahçeleri yaparken diğer taraftan da vilayetler önünden başlayıp belediye önüne kadar 2,5 km hattı sahil kıyı düzenlemesi yaptık. Gölbaşı Millet Bahçesi'ni Mart ayında teslim ediyor, Gölbaşı'na Ankara'ya kazandırıyoruz.

Orta gelir konut kampanyası
Orta gelir konut kampanyası

Orta gelir konut kampanyası başvuruları ne zaman?

  • Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal devlet uygulaması İlk Evim İlk İş Yerimi hayata geçirdik. Toplamda 1545 konutumuzu Gölbaşılı hak sahiplerine vermek için süreci başlatıyoruz. Ankara'da 13 bin konutun kurası çekildi. 16 Ocak'ta orta gelirlilere yönelik konut kampanyası başlayacak. Fiyat artışı yapanları kampanyaya dahil etmeyeceğiz. Orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmalıdır.

İkinci el konut kampanyası sinyali heyecanlandırdı
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TOKİ taksitlerinde yüzde 50 indirim müjdesi

TOKİ taksitlerinde yüzde 50 indirim müjdesi

​Bakan Kurum 'vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk' diyerek duyurdu.

​Bakan Koca: Bir kutu dahi ilaç girişi olmamıştır, hiçbir hastada kullanılmadı.

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