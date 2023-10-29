NBA’de Golden State Warriors, bu sezon ikinci maçında ilk galibiyetine, deplasmanda Sacramento Kings'i 122-114'lük skorla geçerek ulaştı. Warriors'ta all-star Stephen Curry 41 sayı, 4'er ribaunt ve 4 asist, Klay Thompson 18 sayı ve 4 asist, Jonathan Kuminga 12 sayı ve 5 ribaunt, Andrew Wiggins 11 sayı ve 5 ribaunt, Chris Paul 10 sayı ve 12 asistle galibiyeti getiren oyuncular oldu. Sacramento Kings - Golden State Warriors maç özetini izlemek ve NBA gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.