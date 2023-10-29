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NBA: Philadelphia 76ers deplasmanda Toronto Raptors’u 114-107 mağlup etti | ÖZET

NBA’de Philadelphia 76ers, bu sezon ikinci maçında ilk galibiyetine, deplasmanda Toronto Raptors'ı 114-107 yenerek ulaştı. Sixers'a galibiyeti getiren oyuncular, 34 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle Joel Embiid, 34 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla Tyrese Maxey, 18 sayı ve 5 ribauntla Kelly Oubre, 15 sayıyla Tobias Harris oldu. Üçüncü maçında ikinci kez kaybeden Raptors'ta Scottie Barnes 24 sayı, 8 ribauntla takımın en skorer ismi oldu. Toronto Raptors - Philadelphia 76ers maç özeti ve NBA’de gecenin tüm sonuçları haberimizde.

14:51 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Toronto Raptors 107-114 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 107-114 Philadelphia 76ers

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers deplasmanda Toronto Raptors'ı 114-107 yendi. Üçüncü maçında ikinci kez kaybeden Raptors'ta Scottie Barnes 24 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Gary Trent 17, Gradey Dick 16 sayı, Dennis Schröder 15 sayı ve 10 asist, Pascal Siakam 11 sayı ve 7 ribauntla mücadeleyi noktaladı. Sixers'a galibiyeti getiren oyuncular, 34 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle Joel Embiid, 34 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla Tyrese Maxey, 18 sayı ve 5 ribauntla Kelly Oubre, 15 sayıyla Tobias Harris oldu. Toronto Raptors - Philadelphia 76ers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

TORONTO RAPTORS - PHİLADELPHİA 76ERS MAÇ ÖZETİ

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers maç özetini izlemek için

NBA’DE GECENİN DİĞER MAÇ SONUÇLARI

New Orleans Pelicans-New York Knicks: 96-87

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 118-102

Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 113-106

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 107-114

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 113-125

Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 106-90

Phoenix Suns-Utah Jazz: 126-104



#Toronto Raptors
#Philadelphia 76ers
#NBA
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