Toronto Raptors 107-114 Philadelphia 76ers
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers deplasmanda Toronto Raptors'ı 114-107 yendi. Üçüncü maçında ikinci kez kaybeden Raptors'ta Scottie Barnes 24 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Gary Trent 17, Gradey Dick 16 sayı, Dennis Schröder 15 sayı ve 10 asist, Pascal Siakam 11 sayı ve 7 ribauntla mücadeleyi noktaladı. Sixers'a galibiyeti getiren oyuncular, 34 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle Joel Embiid, 34 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla Tyrese Maxey, 18 sayı ve 5 ribauntla Kelly Oubre, 15 sayıyla Tobias Harris oldu. Toronto Raptors - Philadelphia 76ers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
TORONTO RAPTORS - PHİLADELPHİA 76ERS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN DİĞER MAÇ SONUÇLARI
New Orleans Pelicans-New York Knicks: 96-87
Detroit Pistons-Chicago Bulls: 118-102
Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 113-106
Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 107-114
Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 113-125
Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 106-90
Phoenix Suns-Utah Jazz: 126-104