Trabzon Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları ne zaman çekilecek? İŞKUR Gençlik kura sonuçları sorgulama ekranı

İŞKUR’un gençlere yönelik olarak hayata geçirdiği Gençlik Programı’na başvurular başlıyor. İŞKUR tarafından resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, her üniversite kendi bünyesindeki başvurularını alacak. Başvuru sürecinin ardından üniversiteler noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirecek. Kura çekiminde isimleri belirlenen öğrenciler, kontenjanlara göre programa dahil edilecek. Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih ise üniversitelere göre değişiklik gösterecek. Trabzon Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı’na ilişkin başvuru ve kura çekiliş tarihini duyurdu.

Trabzon Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman?

Trabzon Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Trabzon Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları ne zaman çekilecek?

Kura 24 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Kura sonuçları ise 27 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Detaylı bilgi ve başvuru için sks.trabzon.edu.tr/Duyuru/10242 adresi ziyaret edilebilir.

İŞKUR Gençlik Programı nedir?

Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.

İŞKUR Gençlik Programı'ndan kimler faydalanabilir?

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)

İŞKUR Gençlik Programı esasları nelerdir? Programda sunulan haklar nelerdir?

Haftada azami 3 güne kadar günlük 7.5 saat olarak uygulanmakta olan programlarda katılımcıların programa katılım sağlanan her bir gün için 1083 TL cep harçlığı, genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanmaktadır.

İŞKUR Gençlik Programı hangi alanlarda uygulanabilir?

a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

1. Ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme faaliyetlerinin desteklenmesi

2. Geri dönüşüm, atık yönetimi ve sıfır atık projelerinin desteklenmesi

3. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşam alanlarının restorasyon faaliyetlerinin desteklenmesi

4. Enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi

5. Su tasarrufu ve yağmur suyu hasadı projelerinin desteklenmesi

b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

1. Engelsiz kampüs uygulamalarının desteklenmesi

2. Kampüs güvenlik ve acil durum sistemlerinin desteklenmesi

3. Kampüs bilgi sistemleri ve teknolojik altyapının desteklenmesi

c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;

1. Spor ve rekreasyon faaliyetlerinin desteklenmesi

2. Kültür-sanat etkinliklerinin organizasyonunun desteklenmesi

3. Öğrenci kulüp ve topluluk faaliyetlerinin desteklenmesi

4. Sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi

5. Uluslararası öğrenci entegrasyon programlarının desteklenmesi

ç) Akademik ve İdari Destek Faaliyetleri;

1. Kütüphane ve Dokümantasyon Faaliyetleri;

a) Dijital arşivleme ve kataloglama çalışmalarının desteklenmesi

b) Kullanıcı hizmetleri ve danışma faaliyetlerinin desteklenmesi

c) Kütüphane etkinliklerinin organizasyonunun desteklenmesi

2. Laboratuvar ve Araştırma Faaliyetleri;

a) Deney ve araştırma projelerinin desteklenmesi

b) Laboratuvar güvenliği ve kalite sistemlerinin desteklenmesi

c) Araştırma veri yönetimi ve dokümantasyonunun desteklenmesi

3. İdari Birim Faaliyetleri;

a) Öğrenci işleri süreçlerinin desteklenmesi

b) Kariyer merkezi faaliyetlerinin desteklenmesi

c) Mezun ilişkileri faaliyetlerinin desteklenmesi

ç) Kalite güvence sistemlerinin desteklenmesi

d) Toplumsal Hizmet ve İş Birliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

1. Toplum sağlığı ve rehberlik faaliyetlerinin desteklenmesi

2. Kampüs içi iş birliği projelerinin desteklenmesi

3. Sosyal inovasyon ve girişimcilik projelerinin desteklenmesi

4. Yaşam boyu öğrenme faaliyetlerinin desteklenmesi

e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

1. Akran Danışmanlığı Faaliyetleri;

a) Akademik danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

b) Yeni öğrenci oryantasyon faaliyetlerinin desteklenmesi

c) Çalışma grupları organizasyonunun desteklenmesi

2. Uluslararası Öğrenci Entegrasyon Faaliyetleri;

a) Kültürel oryantasyon faaliyetlerinin desteklenmesi

b) Dil pratiği gruplarının desteklenmesi

c) Kültürlerarası etkinliklerin desteklenmesi

3. Kariyer Gelişim Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

a) Öz geçmiş hazırlama ve mülakat hazırlık desteği faaliyetlerinin desteklenmesi

b) Staj ve iş başvuru süreç danışmanlığının desteklenmesi

c) Kariyer planlama rehberliğinin desteklenmesi

f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

1. Dijital İçerik Geliştirme;

a) E-öğrenme materyalleri hazırlama faaliyetlerinin desteklenmesi

b) Multimedya içerik üretiminin desteklenmesi

c) Uzaktan eğitim altyapısının desteklenmesi

2. Teknoloji Destek Hizmetlerinin Desteklenmesi;

a) Öğrenci yardım masası operasyonlarının desteklenmesi

b) Siber güvenlik izleme faaliyetlerinin desteklenmesi

c) Teknoloji eğitim programlarının desteklenmesi

g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

1. Kuluçka Merkezi Operasyonları;

a) Girişimci adayı mentörlüğü faaliyetlerinin desteklenmesi

b) İş planı geliştirme desteği faaliyetlerinin desteklenmesi

c) Startup etkinlikleri organizasyonunun desteklenmesi

2. Teknoloji Transfer Ofisi Faaliyetleri;

a) Üniversite-sanayi iş birliği faaliyetlerinin desteklenmesi

b) Patent ve fikri mülkiyet süreçlerinin desteklenmesi

c) Teknoloji ticarileştirme faaliyetlerinin desteklenmesi

İŞKUR Gençlik Programı'nda hangi eğitimler verilmektedir?

İş arama, finansal okuryazarlık, cv hazırlama, mülakat teknikleri gibi iş gücü piyasasına girişte gerekli olan yumuşak beceri eğitimleri verilmektedir.

İŞKUR Gençlik Programı'na katılımda hane geliri şartı var mıdır?