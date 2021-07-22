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Trabzonspor Bandırmaspor Hazırlık Maçı Canlı

Trabzonspor (TS) Bandırmaspor hazırlık maçı canlı izle. Trabzonspor Bandırma spor maçı

Trabzonspor Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. 2021-2022 sezonu öncesinde Trabzonspor Bandırmaspor ile hazırlık maçını 22 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 18:00’de oynanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler maçın canlı yayın linkine bu yazımız üzerinden ulaşabilir

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Bandırmaspor Canlı İzle! Trabzonspor Youtube Kanalı İzle
Trabzonspor Bandırmaspor hazırlık maçı canlı

Trabzonspor (TS) Bandırmaspor hazırlık maçı, Trabzonspor Youtube kanalı üzerinden canlı izlenecek. Takımdaki ve oyunculardaki eksikleri görmek için önemli olan hazırlık maçları sık sık oynanmaya başlıyor.

Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, hazırlık maçında Bandırmaspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - BANDIRMASPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı 22 Temmuz Perşembe günü saat 19:00'da Trabzonspor Youtube adresinden canlı yayınlanacak.

Trabzonspor Bandırmaspor Hazırlık Maçı Canlı İzle

Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı, Trabzonspor Youtube kanalından izlenecek.

3 HAZIRLIK MAÇI DAHA VAR!

İlk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 5-3 galip ayrılmıştı. Bandırmaspor maçının ardından 3 hazırlık maçı daha oynayacak olan Trabzonspor, Süper Lig'e hazır hale gelmeye çalışacak.

Trabzonspor, İsmail Köybaşı’nı kadrosuna kattı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 32 yaşındaki defans oyuncusu İsmail Köybaşı’nı kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüp, İsmail Köybaşı ile 2 1 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz ekibinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2021/22 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 1.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7’si ödenecektir."


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