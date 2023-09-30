Trabzonspor - Pendikspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 16.00’da oynanacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Pendikspor, zorlu deplasmanda puan ve puanlar almaya çalışacak. İstanbul takımlarını konuk ettiği son 16 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor ise kritik haftada hata yapmak istemiyor. Trabzonspor - Pendikspor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR - PENDİKSPOR MAÇ KADROSU
İLK 11'LER
TRABZONSPOR
1 Uğurcan Çakır
2 Rayyan Baniya
6 Batista Mendy
18 Eren Elmalı
32 Filip Benkovic
50 Mehmet Can Aydın
7 Edin Visca
8 Enis Bardhi
27 Trezeguet
11 Anastasios Bakasetas
30 Paul Onuachu
PENDİKSPOR
1 Erdem Canpolat
6 Nuno Sequeira
20 Berkay Sülüngöz
23 Welinton
61 Serkan Asan
4 Josip Vukovic
8 Endri Çekiçi
11 Halil Akbunar
18 Fredrik Midtsjo
66 Arnaud Lusamba
34 Thuram