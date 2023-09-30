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Trabzonspor - Pendikspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Trabzonspor evinde Pendikspor’u konuk ediyor. Papara Park’ta oynanacak karşılaşma bugün saat 16.00’da yayınlanacak. Maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Pendikspor, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un karşılaştığı 63'üncü takım olacak. Bordo-mavililer bugüne kadar rakip olduğu 62 takımı da mağlup etmeyi başardı. Nenad Bjelica’nın Pendikspor karşısında nasıl ilk 11’le sahaya çıkacağı merak konusu. Trabzonspor - Pendikspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

13:53 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor - Pendikspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trabzonspor - Pendikspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 16.00’da oynanacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Pendikspor, zorlu deplasmanda puan ve puanlar almaya çalışacak. İstanbul takımlarını konuk ettiği son 16 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor ise kritik haftada hata yapmak istemiyor. Trabzonspor - Pendikspor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - PENDİKSPOR MAÇ KADROSU

İLK 11'LER

TRABZONSPOR

1 Uğurcan Çakır

2 Rayyan Baniya

6 Batista Mendy

18 Eren Elmalı

32 Filip Benkovic

50 Mehmet Can Aydın

7 Edin Visca

8 Enis Bardhi

27 Trezeguet

11 Anastasios Bakasetas

30 Paul Onuachu

PENDİKSPOR

1 Erdem Canpolat

6 Nuno Sequeira

20 Berkay Sülüngöz

23 Welinton

61 Serkan Asan

4 Josip Vukovic

8 Endri Çekiçi

11 Halil Akbunar

18 Fredrik Midtsjo

66 Arnaud Lusamba

34 Thuram

TRABZONSPOR - PENDİKSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI








#Trabzonspor
#Pendikspor
#Trendyol Süper Lig
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