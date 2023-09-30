Trabzonspor - Pendikspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 16.00’da oynanacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Pendikspor, zorlu deplasmanda puan ve puanlar almaya çalışacak. İstanbul takımlarını konuk ettiği son 16 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor ise kritik haftada hata yapmak istemiyor. Trabzonspor - Pendikspor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.