TRT 1 yayın akışı Yürek Çıkmazı yeni bölümü var mı?
6 Şubat tarihinde ülkemizin Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen deprem felaketinin 22. Gününde artık tamamen normal yayın akışına dönen televizyon kanallarında hangi diziler ve filmlerin yayınlanacağı seyirciler tarafından araştırılmakta. oldu. İşte 28 Şubat 2023 TRT1 yayın akışı.
Yürek Çıkmazı yeni bölümü bu akşam var mı?
Yürek Çıkmazı dizisi TRT1'in bugünkü yayın akışında yer aldı. Dizi, bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak. Yürek Çıkmazı saat 20.00'da başlayacak.
TRT 1 yayın akışı 28 Şubat Salı
06:50 Vuslat
09:15 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Yürek Çıkmazı
14:45 Adını Sen Koy
16:45 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
21:30 Yerli Sinema Ayla