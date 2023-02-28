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TRT 1 yayın akışı: Yürek Çıkmazı yeni bölümü olacak mı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından artık normal yayın akışına dönen televizyon kanallarında akşam hangi programların olduğu izleyicinin takibinde. Reyting rekorlarında yine zirveyi kaptırmayan Alparslan Büyük Selçuklu dün ekrana geldi. TRT 1 dizilerinden Yürek Çıkmazı’nın yayın günü ise bugün. Deprem nedeniyle yeni bölümü geçen hafta yayınlanmamıştı. İşte 28 Şubat Salı TRT 1 yayın akışı.

16:44 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
TRT 1 yayın akışı Yürek Çıkmazı yeni bölümü var mı?

TRT 1 yayın akışı Yürek Çıkmazı yeni bölümü var mı?

6 Şubat tarihinde ülkemizin Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen deprem felaketinin 22. Gününde artık tamamen normal yayın akışına dönen televizyon kanallarında hangi diziler ve filmlerin yayınlanacağı seyirciler tarafından araştırılmakta. oldu. İşte 28 Şubat 2023 TRT1 yayın akışı.

Yürek Çıkmazı yeni bölümü bu akşam var mı?

Yürek Çıkmazı dizisi TRT1'in bugünkü yayın akışında yer aldı. Dizi, bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak. Yürek Çıkmazı saat 20.00'da başlayacak.

Yürek Çıkmazı

TRT 1 yayın akışı 28 Şubat Salı

06:50 Vuslat

09:15 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:15 Yürek Çıkmazı

14:45 Adını Sen Koy

16:45 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

21:30 Yerli Sinema Ayla


#trt 1
#TRT 1 yayın akışı
#TRT 1 yürek çıkmazı
1 saat önce
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TRT 1 yayın akışı: Yürek Çıkmazı yeni bölümü olacak mı?
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