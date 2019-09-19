Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Bedava İnternet

Turkcell Bedava İnternet

Bu çok farklı zaman dilimlerine olabildiği gibi belli şartlara bağlı olan kampanyalar da olabiliyor. Siz de bir kullanıcı olarak Turkcell bedava internet hizmetlerinden yararlanmak istiyorsanız yapmanız gereken şey kesinlikle istekleri yerine getirmektir. Daha sonrasında rahatlıkla bu paketleri kullanabilir ve hiçbir şekilde de ücret ödemeyebilirsiniz.

Hattınızın yapmış olduğu kampanyalara katılarak ve dolayısıyla da daha aktif bir kullanıcı olarak paket kazanmak ve bedava internet hizmetinden yararlanmak için ilk olarak turkcell uygulamasını indirebilirsiniz. Çünkü haftanın belli günlerinde bu uygulama sayesinde bedava internet kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Salla Kazan uygulaması ile her hafta hediyeleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine bunun yanında hattınızın indirmeni istediği uygulamaları indirerek hediyeler alabilirsiniz. Yükleme yaparken, özellikle de internet paketleri yaparken belli miktarlardaki yüklemelerden sonra hediye olarak yine internet hizmeti alabilirsiniz. Yine bunun yanında BİP uygulaması da internet kazanabileceğiniz uygulamalar arasında yer alıyor. Tüm bunları yaparak rahat bir şekilde Turkcell bedava internet kazanabilir ve gönül rahatlığıyla harcayabilirsiniz.

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Kullanmış olduğunuz hattın tuttuğunuz takıma özel olarak da uygulamaları olabilir. Örneğin bir Beşiktaş taraftarı olarak sadece Beşiktaş taraftarına uygulanan ayrıcalıklardan yararlanabilir ve bedava internetleri kullanabilirsiniz. Bu sayede hem takımınıza destek olup hem de kazanabilirsiniz.

Hattı kullanırken indirmiş olduğunuz mobil uygulamadan da internet yüklemeleri yapabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz bu uygulamayı kullandığınız ve ödeme işlemlerini bu uygulamadan yaptığınız için yine bedava internet verebilir. Siz de tüm bu uygulamalardan kazanmış olduğunuz internet paketlerini rahatlıkla kullanabilir ve keyfini sürebilirsiniz.

Vodafone Bedava İnternet

Birçok farklı telefon hattı kullanıcılarına belli şartları yerine getirdiklerinde veya direk ödül olarak karşılıksız internet veriyor. Bu sayede hem kendilerini tercih etmiş olan insanları bir nevi ödüllendiriyor hem de müşterilerinin memnun olacağı bir hizmet anlayışı ile hareket ediyor. Söz konusu bu telefon hatlarından birsi de Vodafone telefon hattıdır. Ülkemizde sahip olduğu üye sayısı ile en çok kullanılan ve tercih edilen şirketler arasında yer alıyor. Siz de eğer bir Vodafone kullanıcısı iseniz hattın sizden istediklerini yaparak bedava internet elde edebilirsiniz. Malum internet fiyatlarından sonra bu hizmet sizin için oldukça cazip olabilir. Siz de Vodafone bedava internet için uygulamaları indirebilir veya yüklemeler yapabilirsiniz.

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Bir kullanıcı olarak yukarıda da belirttiğimiz gibi söz konusu olan bazı şartları yerine getirdiğinizde rahatlıkla bu ödülleri kazanabilirsiniz. Bunlar, Vodafone yanımda uygulamasını kullanmak ya da Vodafone yanımda uygulamasına arkadaş davet etmek olabilir. Yine bunun yanında e fatura dönemine geçerek hattın sunmuş olduğu bedava internet imkanlarından rahatlıkla yararlanabilirsiniz. Tüm bunları yaparak kullanmış olduğunuz tarifeye ek olarak, serbestçe harcayabileceğiniz miktarlarda internete sahip olabilir ve bunu kullanabilirsiniz. Yine birçok firma da bu hat firması gibi farklı kampanyalar ile müşterilerinin daha aktif olmasını istiyor ya da uygulamalarını kullanmalarını istiyor.

Günümüzde değişen ve gelişen teknoloji ile beraber insanlar çok daha hızlı internet servis hızı alabiliyor ve kullanabiliyorlar. İşte bu nedenden dolayı da ülkemizde de kullanılan 4.5 G teknolojisine geçmek sizin için en iyisi olabilir. Çünkü hem hızlı internet kullanımından yararlanabilir hem de bedava internet kazanma yolunda güzel bir adım atmış olabilirsiniz. Bu modele geçtiğiniz için 1 ay boyunca 2 GB internet hediyesi alabilirsiniz. Yine daha çıkacak olan birçok yeni kampanyadan da yararlanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey 4.5 G teknolojisine geçmek.

Kullanmış olduğunuz hattın uygulamasını indirerek birçok sürprizden de yararlanabilirsiniz. Genellikle haftanın belli günlerine açabileceğiniz bu sürprizlerden hediye dakika, sms veya internet çıkabilir. Siz de bu uygulamayı kullanarak kazanmaya başlayabilirsiniz.

Türk Telekom Bedava İnternet

Günümüzde akıllı telefon kullanmayan kişi yoktur. Akıllı telefonlar pek çok insanın hayatını kolaylaştırmakla kalmıyor, birde sık internete giriş yapıp sosyal medya platformunda gezinen insanlar içinde avantajlar sağlıyor. Ancak akıllı telefonlarda internetten yararlanmak için telefon hatlarının internet paketleri yetmeyebilir. Bu durumda telefon hatlarının müşteri çekmek için uyguladıkları bir pazarlama yöntemi olan bedava internet uygulamasını Türk Telekom firması da uygulamaktadır. Türk Telekom bedava internet kampanyası için çok farklı uygulamalar vardır. Bu yazımızda Türk Telekom bedava internet kampanyaları hakkında bilgi vereceğiz.

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Yükleme şenliği kampanyası 2019 yılında uygulanan bir kampanya olup faturasız hatlar üzerinden veriliyor. Bu kampanyada Türk Telekom ofislerinden yapılan her 40 TL yüklemelere günlük 10 gigabayt, 50 TL yüklemeler için ise haftalık 10 gigabayt bedava internet hesabınıza yükleniyor. Bunun yanında 100 TL yüklemelerde ise aylık olarak 10 gigabayt kazanma şansınız oluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcılar yükleme yapmadan önce senlik GB yazıp 5555 numarasına mesaj göndermelidirler.

Türk Telekom’un hali hazırda devam eden sil süpür kampanyası yani salla kazan kampanyası ile akıllı telefonlarınıza indirdiğiniz Türk Telekom mobil uygulamasına gün içerisinde mutlaka bir kes giriş yapmak gerekiyor. Bu uygulamada her hafta çarşamba ve cuma günleri hattınıza bedava gigabaytlar yükleniyor. Kullanılmayan bedava internet hakkınızı kaybediyorsunuz. Bu nedenle hattınıza tanımlanan bedava internet hakkınızı erteleme ve sonra kullanmak isteme gibi bir talebiniz olmamalıdır. Sil süpür kampanyasından faturalı ve faturasız hat kullanan tüm Türk Telekom müşterileri yararlanabilir.

Arayanı bil plus uygulaması ücretli bir uygulama olup üyeliği olan kullanıcılara bedava internet verilmektedir. Bu uygulamaya abone olan tüm Türk Telekom kullanıcıları kendilerini arayan numaralardan haberdar olmanın yanında bedava 1 gigabayt internet kazanma fırsatı da yakalıyor. Arayanı bil plus uygulamasına altı aylık abonelik gerekiyor. Bunu sağlayan müşteriler aylık olarak 1 gigabayt bedava internet kazanıyor. Söz konusu bedava internet paketleri Türk Telekom kullanıcılarının tarifelerine ek olarak verilen