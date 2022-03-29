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Özgün Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, canlı mı yayınlanacak, şifresiz mi?
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Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, canlı mı yayınlanacak, şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası play-off'unda Portekiz'e elenen Milli Takımımız, Makedonya'ya yenilen İtalya ile özel maçta karşılaşacak. Türkiye İtalya maçında galip ayrılmak için sahada ciddi mücadele verecek. Peki, Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? İşte, Türkiye İtalya maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 kadrosu...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, canlı, şifresiz mi?
türkiye italya

A Milli Futbol Takımı, Konya'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Peki, Türkiye İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye - İtalya maçı 29 Mart Salı günü saat 21:45'te başlayacak ve MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Altay, Zeki, Ozan, Çağlar, Merih, Berkan, Salih, Cengiz, Hakan, Kerem, Enes

İTALYA: Sirigu, Florenzi, Chiellini, Bonucci, Emerson, Tonali, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Raspadori, Zaniolo

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