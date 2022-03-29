Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, canlı mı yayınlanacak, şifresiz mi? 2022 Dünya Kupası play-off'unda Portekiz'e elenen Milli Takımımız, Makedonya'ya yenilen İtalya ile özel maçta karşılaşacak. Türkiye İtalya maçında galip ayrılmak için sahada ciddi mücadele verecek. Peki, Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? İşte, Türkiye İtalya maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 kadrosu...

Abone Ol