Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, canlı mı yayınlanacak, şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, Konya'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Peki, Türkiye İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak?
TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye - İtalya maçı 29 Mart Salı günü saat 21:45'te başlayacak ve MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
TÜRKİYE: Altay, Zeki, Ozan, Çağlar, Merih, Berkan, Salih, Cengiz, Hakan, Kerem, Enes
İTALYA: Sirigu, Florenzi, Chiellini, Bonucci, Emerson, Tonali, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Raspadori, Zaniolo